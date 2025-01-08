Она подчеркнула, что запад под лживыми лозунгами о свободе демократии подталкивает другие страны с использованием «инструментария, буквально неонацизма». По ее словам, некоторые государства подвергаются травле.

«От травли по языковому признаку до теперь уже отключения жизненно важных источников. Это издевательство в прямом смысле этого слова. Это выживание, причем в двух смыслах», - подчеркнула дипломат.

Молдавия прекратила поставлять газ в ПМР после запрета на транзит российского топлива по территории Украины. Из-за энергокризиса в власти Приднестровье приняли кардинальную меру - в городах перестали освещать улицы по ночам.

По данным RT , в стране на фоне отключений света продлили каникулы у школьников и студентов колледжей. Они вернутся к занятиям только 20 января.