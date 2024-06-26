Захарова жестко ответила представителю Госдепа на слова о «расправе над журналистикой»

Она прокомментировала слова представителя Госдепартамента Мэтью Миллера о том, что блокировка европейских СМИ в России якобы стала «расправой над журналистикой».

«Вот что это: наглость, глупость или и то, и другое, объединенное понятием „либеральная демократия“», - указала Захарова.

Дипломат напомнила, что в Европе запретили российские информационные ресурсы, но в США на это никто не обратил внимания.

«Меры ответные. Введены в связи с запретом российских СМИ в ЕС. Но Госдепартамент снова обвиняет во всем Россию», - добавил Захарова.

Ранее Россия ограничила на своей территории доступ к вещательных ресурсам 81 европейского СМИ, в том числе Spiegel, Mundo, Pais и Agence France-Presse. На этот шаг руководство страны пошло после блокировки РИА «Новости», «Известий» и «Российской газеты» на территории ЕС.