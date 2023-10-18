Захарова высмеяла заявление Байдена про рождение в Израиле
Американский президент Джо Байден вновь оконфузился. Во время официальной поездки в Тель-Авив лидер США заявил, что родился в Израиле. Но в таком случае он не может занимать свой президентский пост, заметила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Здрасьте, приехали. Только что Байден заявил, что он родился в Израиле. Значит, он не мог быть избран президентом США», - написала дипломат.
Захарова с иронией отметила, что «вмешательство в американские выборы» со стороны России становится все более изощренным. Выпад президента США насмешил общественность, добавила она.
Байден прибыл в Израиль на фоне эскалации израиле-палестинского конфликта. Его самолет приземлился 18 октября в аэропорту Бен-Гурион. Американского лидера встретил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
Россия надеется, что Байден во время визита в Израиль призовет к прекращению огня. Пока Байден пообещал, что страна получит огромный пакет помощи от США. Также американский лидер намерен согласовать предоставление анклаву гуманитарной помощи на 100 миллионов долларов.