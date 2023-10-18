Захарова высмеяла заявление Байдена про рождение в Израиле

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«Здрасьте, приехали. Только что Байден заявил, что он родился в Израиле. Значит, он не мог быть избран президентом США», - написала дипломат.

Захарова с иронией отметила, что «вмешательство в американские выборы» со стороны России становится все более изощренным. Выпад президента США насмешил общественность, добавила она.

Байден прибыл в Израиль на фоне эскалации израиле-палестинского конфликта. Его самолет приземлился 18 октября в аэропорту Бен-Гурион. Американского лидера встретил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Россия надеется, что Байден во время визита в Израиль призовет к прекращению огня. Пока Байден пообещал, что страна получит огромный пакет помощи от США. Также американский лидер намерен согласовать предоставление анклаву гуманитарной помощи на 100 миллионов долларов.