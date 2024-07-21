Захарова высмеяла слова Байдена о выходе из президентской гонки
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление американского президента Джо Байдена об отказе бороться за переизбрание на второй срок от Демпартии. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно», - написала дипломат.
До этого Байден написал в официальном письме, размещенном в соцсетях, что решил снять свою кандидатуру и сосредоточиться на исполнении президентских обязанностей до конца своего срока якобы в интересах Демпартии и страны.
При этом американские СМИ ранее сообщили о поездке его супруги Джилл в Париж, где она планировала собрать средства на предвыборную кампанию своего мужа. Сам сбор должен организовать бывший посол США в Евросоюзе Тони Гарднер.
Ранее соратник экс-главы Белого дома Дональда Трампа Джей Ди Вэнс призвал Байдена уйти в отставку до выборов , подчеркнув, что если он не способен участвовать в президентской гонке, то и служить не сможет.