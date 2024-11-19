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По словам дипломата, на остальных жителей Берлина полиции, вероятно, наплевать, как и в целом на безопасность столицы Германии.

Захарова задалась вопросом, почему немецкие правоохранители не способны обезвредить террористов, предположив, что все бюджетные деньги ушли президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Проходят столетия, меняются технологии, „развитая Европа“ переживает взлеты и падания, а тяга к гетто неистребима», - подчеркнула Захарова.

Ранее Захарова прокомментировала сообщения в западных СМИ, что США, Франция и Великобритания разрешили Киеву бить поставленными ракетами ATACMS, SCALP и STORM SHADOW вглубь России.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.