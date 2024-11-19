19 ноября 2024, 02:09

Захарова высмеяла неистребимую тягу к гетто у Германии

РИА «Новости»
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Полиция Берлина посоветовала евреям и людям нетрадиционной сексуальной ориентации* избегать районов, где проживают «люди арабского происхождения, симпатизирующие террористическим группировкам». Сколько бы лет не прошло, а тяга к гетто в Европе неистребима, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, на остальных жителей Берлина полиции, вероятно, наплевать, как и в целом на безопасность столицы Германии.

Захарова задалась вопросом, почему немецкие правоохранители не способны обезвредить террористов, предположив, что все бюджетные деньги ушли президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Проходят столетия, меняются технологии, „развитая Европа“ переживает взлеты и падания, а тяга к гетто неистребима», - подчеркнула Захарова.

Ранее Захарова прокомментировала сообщения в западных СМИ, что США, Франция и Великобритания разрешили Киеву бить поставленными ракетами ATACMS, SCALP и STORM SHADOW вглубь России.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Германия Терроризм Мария Захарова Россия МИД РФ
18 ноября 2024, 22:12
Лукашенко наказал белорусских силовиков за поведение на протестах
РИА «Новости»
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Более 20 белорусских силовиков во время подавления протестов в 2020 году совершили противоправные действия. Спустя четыре года президент Александр Лукашенко лишил их воинских званий, сообщила пресс-служба главы государства.

Указ № 425 «О лишении воинских и специальных званий» Лукашенко подписал 18 ноября. К этому моменту 21 военнослужащий и сотрудник силовых ведомств уже не занимали своих постов. Президент поручил лишить их воинских и специальных званий.

«В период обострения общественно-политической обстановки в 2020 году они совершили противоправные действия, которые несовместимы со статусом военнослужащего», - сообщила пресс-служба.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа 2020 года.

Для разгона демонстрантов силовики применили спецсредства и технику.

Белоруссия Военные Александр Лукашенко Протесты после выборов в Белоруссии
18 ноября 2024, 21:05
Власти Абхазии вышли на переговоры с оппозицией
РИА «Новости»
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Представители оппозиции и действующие власти Абхазии встретились для переговоров в здании Министерства обороны республики для обсуждения дальнейшей ситуации по выходу из кризиса, который охватил страну после акций протеста. Об этом сообщил Telegram-канал «Республика».

По данным авторов, оппозиционные силы представили руководитель комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа, депутат парламента Кан Кварчи и председатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба.

Правительство Абхазии направило для диалога вице-президента Бадру Гунбу, главу государственного таможенного комитета Отара Хецию и члена общественной палаты Давида Пилию.

«Переговоры начались», - говорится в сообщении.

Премьер-министр республики Александр Анкваб в беседе с журналистами заявил, что переговоры проходили на протяжении всего понедельника, 18 ноября.

«Надеюсь, в итоге будет информация, которая будет интересна для наших граждан», - привел заявление главы правительства Абхазии «Интерфакс».

Протесты в Абхазии начались на прошлой неделе после внесения на рассмотрение в парламент проекта инвестиционного соглашения с Россией. Документ предусматривал чрезвычайно низкие налоги для российских компаний, готовых вложить свои средства в развитие проектов на территории республики.

Оппозиционные силы назвали соглашение невыгодным и вышли на акции протеста, в ходе которых захватили здание парламента. В своих требованиях они потребовали отставки действующего президента республики Аслана Бжании и проведения новых выборов. После требования выросли до отставки всего правительства.

Абхазия Переговоры Оппозиция Протесты в Абхазии
18 ноября 2024, 20:35
Боррель выступил с последним заявлением перед уходом на пенсию
РИА «Новости»
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Странам Евросоюза следует сплотиться и научиться принимать жесткие решения. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал об этом в финальном заявлении перед уходом на пенсию, сообщило Politico.

«Мой последний призыв к коллегам: будьте сплоченнее, принимайте решения быстрее. События вас не ждут», - сказал он журналистам по пути на свое последнее заседание Совета по иностранным делам.

Боррель напомнил, что в начале службы призвал Евросоюз научиться использовать язык силы. Для этого, по его мнению, странам следует объединиться, иначе они не смогут продемонстрировать миру решимость и стать геополитическим игроком. Политик в очередной раз призвал коллег освоить язык силы и ускорить принятие важных решений.

Он заявил также, что всегда поддерживал удары европейским оружием вглубь России. Боррель сравнил такие нападения со стрельбой по лучникам.

Пост главы евродипломатии может занять премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Европарламенту предстоит рассмотреть ее кандидатуру.

Международные отношения Оружие Евросоюз Жозеп Боррель
18 ноября 2024, 20:16
Депортация мигрантов из США. Трамп подтвердил готовность к жесткому сценарию
РИА «Новости»
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Избранный президент США Дональд Трамп готов разрешить миграционный кризис радикальными методами. Он подтвердил в своей соцсети Truth Social возможное введение чрезвычайного положения и подготовку массовых депортаций.

Планы нового хозяина Белого дома раскрыл американский активист, руководитель консервативной организации Judicial Watch Том Фиттон. Он написал в соцсети, что Трамп намерен ввести в США чрезвычайное положение и задействовать военных, чтобы остановить «вторжение Байдена», нынешнего президента, посредством программы массовой депортации. Республиканец подтвердил эту информацию.

«Правда», - написал Трамп.

Анонсированная депортация нелегальных мигрантов может стать самой крупной в истории США, заявили во время предвыборной кампании помощники Трампа. Власти намерены отправить на родину около 20 миллионов человек.

США Мигранты Дональд Трамп Джо Байден

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