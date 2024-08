Захарова высмеяла Макрона после слов об открытии ОИ в Париже

РИА «Новости»

Бывший советник ЦРУ Ларри Джонсон раскритиковал переброску американских танков и БМП в Польшу, предупредив, что что это может привести к эскалации ситуации в Восточной Европе. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Through the eyes of.