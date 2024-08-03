03 августа 2024, 03:10

Захарова высмеяла Макрона после слов об открытии ОИ в Париже

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла французского президента Эммануэля Макрона после его слов о том, что Франция на открытии Олимпиады продемонстрировала свое настоящее лицо. Дипломат пошутила в своем Telegram-канале, что многие точно подумали не про лицо.

«Многие подумали, что это нечто другое, какие-то иные части тела. Но раз Макрон настаивает, что у Франции теперь такое лицо, то ему виднее, конечно», - написала она.

Олимпиада в Париже продлится до 11 августа, а затем с 28 августа по 8 сентября пройдет Паралимпиада.

На церемонии открытия Олимпийских игр в Париже прошло шоу трансвеститов и представителей ЛГБТ*-сообщества, спародировавших «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, что возмутило пользователей по всему миру.

Ранее сербский лидер Александр Вучив заявил, что «миром стало править безумие» , прокомментировав тем самым боксерский поединок между представительницей Алжира Иман Хелиф и спортсменкой из Италии Анджелой Карини. Победившая алжирская боксерша, как оказалось, в прошлом была мужчиной.

*ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла французского президента Эммануэля Макрона после его слов о том, что Франция на открытии Олимпиады продемонстрировала свое настоящее лицо. Дипломат пошутила в своем Telegram-канале , что многие точно подумали не про лицо.

Мария Захарова Эммануэль Макрон Россия МИД РФ Франция Олимпиада в Париже — 2024
03 августа 2024, 01:52
«Уже не смешно». Байден попытался улететь в Россию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В социальных сетях завирусилось видео, где оставленный без присмотра президент США Джо Байден забрался в пустой самолет, на котором прилетели вернувшиеся из России в рамках обмена заключенные. Американцы раскритиковали ролик.

До этого американский предприниматель Илон Маск усомнился в том, что Байден еще жив. Он согласился с пользователями соцсети X, что глава государства давно не появлялся на публике, исчезнув после выхода из президентской гонки.

Ранее президент России Владимир Путин встретил освобожденных из натовских застенок соотечественников.

Байден вместе с Камалой Харрис приехал в аэропорт, чтобы встретить освобожденных американских граждан, которых обменяли на россиян.

После завершения официальной части мероприятия американский лидер направился прямо к трапу и поднялся на спецборт. Харрис и команда сопровождения за ним не последовали.

«Это уже даже не смешно. Он надеялся, что его обменяют?» - обиженно прокомментировали произошедшее американцы.

США Заключенные Видео Самолеты Джо Байден
03 августа 2024, 01:29
Трое россиян пострадали при падении вертолета Ми-8 в Турции
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пожарный вертолет Ми-8 рухнул в Турции. Среди членов его экипажа были три россиянина, они получили травмы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Генеральное управление лесного хозяйства Турции арендовало вертолет Ми-8 для тушения лесных пожаров в стране. Воздушное судно потерпело крушение во время набора воды и рухнуло в водохранилище Гекдере.

Причины аварии устанавливаются. Во время крушения в вертолете находились пять членов экипажа, из них трое были россиянами. Пострадавших доставили в госпиталь с травмами.

В конце июня вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Иркутской области недалеко от города Бодайбо. На борту находились спасатели, которые ликвидировали лесные пожары. Все члены экипажа выжили.

Позже в Жиздринском районе Калужской области упал вертолет Ми-28.

Информации о жертвах и раненых пока не поступало.

Вертолеты Турция Пожары
03 августа 2024, 00:04
В Нигере группировка GSIM заявила о взятии в заложники двух россиян
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Группа поддержки ислама и мусульман (GSIM), связанная с джихадистами «Аль-Каилы»*, опубликовала видео, в котором заявила о взятии в заложники двух россиян на юго-западе Нигера. Об этом сообщило Agence France-Presse.

В ролике двое мужчин утверждали, что их похитили в Мбанге, на юго-западе страны.

«Меня зовут Юрит, я родился в России и живу на Украине. Я работал в российской компании геологом в Мбанге, когда GSIM арестовала меня», - говорил по-английски первый мужчина с короткими волосами и седой бородой.

Второй «российский заложник» заявил, что его зовут Грег и в Нигер он прибыл месяц назад, чтобы работать в российской компании.

Агентство уточнило, что видео не датировано.

Сам район Мбанге, о котором говорится в видео, расположен в районе Тиллабери, где имеются несколько золотых приисков. Этот регион расположен рядом с границами Мали и Буркина-Фасо. Летом 2021 года джихадисты здесь похитили двух граждан КНР, освободив их спустя девять месяцев. В начале 2024 года свободу получили три гражданина Италии, похищенных группировкой весной 2022 года.

Ранее в Нигере жертвами трех терактов на свадьбе, похоронах и в больнице стали 18 человек.

* Запрещенная в России террористическая группировка.

Россия Нигер
02 августа 2024, 23:46
«Очень опасная игра». В США раскритиковали переброску танков к границам России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Бывший советник ЦРУ Ларри Джонсон раскритиковал переброску американских танков и БМП в Польшу, предупредив, что что это может привести к эскалации ситуации в Восточной Европе. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Through the eyes of.

«США играют в очень опасную игру. [Переброской танков] они создают потенциальную цель для российского удара», - заявил Джонсон.

По его словам, переброской тяжелой техники Белый дом якобы хочет показать польским властям, что США с ними, раз отправляют им танки. Только вот это не оборонительное, а наступательное оружие.

Эксперт предположил, что если танки развернули в Польше, значит велика вероятность их отправки на Украину. Вашингтон бряцает оружием, забывая о реакции Москвы, которой это явно не понравится.

Джонсон добавил, что появление американских бронемашин рядом с российскими границами власти РФ могут воспринять как желание США организовать вторжение.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что страны НАТО планируют разработать новую стратегию в отношении России , направленную на объединение всех союзников.

США Вашингтон Европа Россия Запад Польша Танки

Новости по теме