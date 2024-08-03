Захарова высмеяла Макрона после слов об открытии ОИ в Париже

«Многие подумали, что это нечто другое, какие-то иные части тела. Но раз Макрон настаивает, что у Франции теперь такое лицо, то ему виднее, конечно», - написала она.

Олимпиада в Париже продлится до 11 августа, а затем с 28 августа по 8 сентября пройдет Паралимпиада.

На церемонии открытия Олимпийских игр в Париже прошло шоу трансвеститов и представителей ЛГБТ*-сообщества, спародировавших «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, что возмутило пользователей по всему миру.

Ранее сербский лидер Александр Вучив заявил, что «миром стало править безумие» , прокомментировав тем самым боксерский поединок между представительницей Алжира Иман Хелиф и спортсменкой из Италии Анджелой Карини. Победившая алжирская боксерша, как оказалось, в прошлом была мужчиной.

*ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла французского президента Эммануэля Макрона после его слов о том, что Франция на открытии Олимпиады продемонстрировала свое настоящее лицо. Дипломат пошутила в своем Telegram-канале , что многие точно подумали не про лицо.