Захарова высказалась об ожиданиях России от Армении

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«Мы исходим из того, что все договоренности по развитию двустороннего сотрудничества будут и далее выполняться в интересах народов двух стран», - подчеркнула она.

Контакты на разных уровнях между Россией и Арменией, по словам дипломата, поддерживать продолжили. Российская сторона, указала она, всегда бережно относилась к отношениям с этим союзником и рассчитывает, что такие сигналы услышат и воспримут.

Захарова выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавшим при взрыве на АЗС под Степанакертом 25 сентября. Она напомнила, что российские миротворцы помогли оказать медпомощь и потушить огонь.

Азербайджан 19 и 20 сентября провел в Нагорном Карабахе силовую операцию. Погибли почти 200 военнослужащих. Из региона в Армению выехали более 47 тысяч человек.

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