Захарова высказалась об ожиданиях России от Армении
Россия рассчитывает на выполнение взаимных договоренностей с Арменией и сохранение союзнических отношений. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала об этом на брифинге.
«Мы исходим из того, что все договоренности по развитию двустороннего сотрудничества будут и далее выполняться в интересах народов двух стран», - подчеркнула она.
Контакты на разных уровнях между Россией и Арменией, по словам дипломата, поддерживать продолжили. Российская сторона, указала она, всегда бережно относилась к отношениям с этим союзником и рассчитывает, что такие сигналы услышат и воспримут.
Захарова выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавшим при взрыве на АЗС под Степанакертом 25 сентября. Она напомнила, что российские миротворцы помогли оказать медпомощь и потушить огонь.
Азербайджан 19 и 20 сентября провел в Нагорном Карабахе силовую операцию. Погибли почти 200 военнослужащих. Из региона в Армению выехали более 47 тысяч человек.
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