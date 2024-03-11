Захарова уличила Францию в желании «отыграться» в Закавказье

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце февраля посетил Францию с официальным визитом. Но совместном брифинге французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что страна поддерживает стремление к устойчивому и справедливому миру в Южном Кавказе.

«Мы понимаем, что это не имеет никакого отношения к миротворчеству. Эту роль в контексте урегулирования в Нагорном Карабахе взяла на себя как посредник и выполнила именно наша страна», - сказала дипломат.

Захарова отметила, что после завершения самой сложной фазы Франция «начала там красоваться».

Ранее Макрон призвал не вводить санкции против Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе.