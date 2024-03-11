11 марта 2024, 07:13

Захарова уличила Францию в желании «отыграться» в Закавказье

Телеканал «360»
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После провала африканской политики Франции намерена создать для себя образ миротворца на территории Нагорного Карабаха, хотя главную роль там сыграла Россия. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сказала представитель МИД Мария Захарова.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце февраля посетил Францию с официальным визитом. Но совместном брифинге французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что страна поддерживает стремление к устойчивому и справедливому миру в Южном Кавказе.

«Мы понимаем, что это не имеет никакого отношения к миротворчеству. Эту роль в контексте урегулирования в Нагорном Карабахе взяла на себя как посредник и выполнила именно наша страна», - сказала дипломат.

Захарова отметила, что после завершения самой сложной фазы Франция «начала там красоваться».

Ранее Макрон призвал не вводить санкции против Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

Мария Захарова Россия Франция Нагорный Карабах
11 марта 2024, 07:50
Россия нарастила вывоз сжиженного газа
РИА «Новости»
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Суммарный объем экспорта сжиженного природного газа из России увеличился на 2,8% по итогам февраля в сравнение с аналогичным периодом в 2023 году. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании Kpler.

Основной объем поставок пришелся на страны Азии и Европейского союза, которые получили 1,1 и 1,59 миллиона тонн сырья соответственно.

В течение февраля поставки с «Ямал СПГ» увеличились на 1,3% и достигли отметки в 1,69 миллиона тонн. С заводов «Портовая СПГ» и «Криогаз-Высоцк» на мировой рынок отправили 0,2 миллиона тонн, что меньше на 3,3% по сравнению с данными февраля 2023 года.

Ранее представитель Еврокомиссии Тим Макфи сообщил, что ЕС рассматривает полный отказ от получения российского газа через территорию Украины. По его словам, сейчас этот объем находится на уровне 15 миллиардов кубометров в год, сырье получают в основном Чехия, Словакия, Австрия и Италия.

Газ Россия Евросоюз
11 марта 2024, 06:47
Правые обошли левых на досрочных парламентских выборах в Португалии
Unsplash
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Большинство голосов на досрочных парламентских выборах в Португалии набрал правоцентристский «Демократический альянс» во главе с Луишем Монтенегру. Об этом сообщил телеканал TVE.

Альянс одержал победу с минимальным отрывом от Социалистической партии под руководством Педру Нуну Сантуша. После подсчета 99% голосов правоцентристы набрали 28,66% голосов, их главные соперники - 28,63%. По информации телеканала, им достанутся 77 и 76 мест в парламенте.

Третье место заняла ультраправая партия Чега, получившая 18,06% голосов. Она заработала 48 мандатов.

Луиш Монтенегру объявил о своей победе. Он напомнил, что португальцы добивались смены правительства, изменения политики страны, обновления крупных партий и большего диалога в парламенте.

«Учитывая это и учитывая победу на выборах, я вполне обоснованно ожидаю, что президент республики сможет выдвинуть мою кандидатуру для формирования правительства», - сказал политик.

Досрочные парламентские выборы в Португалии прошли после отставки премьер-министра от левоцентристской Социалистической партии Антониу Кошты, замешанного в коррупционном скандале. Собрание Республики состоит из 230 депутатов.

Выборы
11 марта 2024, 05:17
Стало известно имя победителя в номинации «Лучшая мужская роль» премии «Оскар»
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Ирландского актера Киллиана Мерфи наградили премией «Оскар» за «Лучшую мужскую роль» в фильме «Оппенгеймер». Трансляцию вел телеканал ABC News на YouTube.

Фильмы Актеры Премия «Оскар»
11 марта 2024, 03:48
Во Франции назвали виновных в подрыве «Северных потоков»
РИА «Новости»
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Западные страны не расследуют подрывы «Северных потоков», так как в них виноваты США и другие участники Североатлантического альянса. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо.

Он отметил, что в случившемся не пытаются разобраться, так как результаты не навредят России.

«Нет расследования, потому что виновник - НАТО. Это было ясно с самого начала: виноваты США и ряд стран, типа Норвегии и Великобритании. Это не соответствует „правильной риторике“. Поэтому с учетом серьезности дела в СМИ мы об этом говорим слишком мало», - заявил политик.

По словам Филиппо, даже те государства, чьи интересы напрямую задела диверсия, официально не выражали протеста. Если судить с точки зрения международного права, то подрывы на газопроводах - это акт войны. Однако он произошел из «лагеря хороших». Западные представители не желают, чтобы люди об этом узнали, ведь тогда они поймут «пару-тройку вещей».

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что во взрывах «Северных потоков» виноваты англосаксы. Он отметил, что у российской стороны были косвенные признаки, указывающие на то, кто совершил теракт.

США Великобритания Газопровод Северный поток — 2 Взрывы Россия НАТО Северный поток

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