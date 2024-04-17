17 апреля 2024, 10:02

Захарова указала на противоречивость заявлений ООН по ситуациям на ЗАЭС и в Буче

РИА «Новости»
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Заявления ООН по расследованию происшествий на Запорожской АЭС и в Буче противоречат друг другу. Такое мнение выразила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Во время брифинга у официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика спросили, не считает ли он, что Всемирная организация должна знать, кто несет ответственность за удары по ЗАЭС. Он отметил, что ООН не обладает криминалистическими возможностями, чтобы определять, кто конкретно атакует атомный объект. Также у организации якобы нет мандата на расследования.

«А как же выводы официального представителя и офиса Генсека по Буче двухлетней давности?» - отметила Захарова.

Она напомнила, что на брифинге 7 апреля 2022 года Стефан Дюжаррик высказался о происшествии в Буче. Он заявил, что ООН хочет «увидеть транспарентное расследование». Также Дюжаррик заверил, что в системе Всемирной организации есть особые механизмы, которые могут определить ответственного за атаку.

«Так работают механизмы или нет мандата?» - задалась вопросом дипломат.

Министр иностранных дел Сергей Лавров указал на вседозволенность украинских властей. По его словам, решение Украины не предоставлять имена жертв в Буче доказало, что стране можно все.

Мария Захарова ООН АЭС Запорожская АЭС
17 апреля 2024, 10:08
Литва внезапно возобновила закупки зерна из России
РИА «Новости»
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Литва после перерыва в полгода возобновила закупки российского зерна. Об этом написало РИА «Новости» по итогам анализа данных европейской статистической службы.

Регулярный импорт прекратился в мае 2023 года, окончательно закупки прервались в июле - и вновь начались в феврале 2024-го. В страну ввезли 12,2 тысячи тонн зерна на общую сумму 1,95 миллиона евро. Страны Евросоюза за февраль закупили 92,6 тысячи тонн зерна из России почти на 17 миллионов евро.

Латвия, которая официально запретила импорт этой продукции из РФ в марте, перед этим, в конце зимы, закупила 58,8 тысячи тонн на 10 миллионов евро.

За 2023 год урожайность зерновых культур в новых регионах России увеличилась на 27%. Урожай составил 4,9 миллиона тонн. Этому поспособствовало, в частности, использование минеральных удобрений и соблюдение агротехнологических сроков.

Латвия Экспорт Литва Россия Евросоюз
17 апреля 2024, 09:51
РФ не получала официального приглашения на юбилей высадки союзников в Нормандии
Global Look Press
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Россия не получала по дипканалам приглашение на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Она прокомментировала сообщения французских СМИ, что России якобы выслали такое приглашение. По словам дипломата, МИД связался с послом России во Франции Алексеем Мешковым 16 апреля, чтобы уточнить информацию.

«Пока у нас - я говорю о ситуации на утро сегодняшнего дня - никаких подтверждений по дипканалам этому не было», - добавила Мария Захарова.

Радиостанция Europe 1 уточнила, что российскую делегацию обязательно пригласят вопреки сложившейся геополитической обстановке, поскольку СССР сделал высадку союзников в Нормандии возможной, «принеся самую тяжелую жертву в ходе Второй мировой войны». Предполагалось, что о решении по этому поводу объявит президент Франции Эммануэль Макрон.

Мария Захарова Россия МИД РФ Франция
17 апреля 2024, 08:22
Маск ужаснулся из-за огромного числа нелегальных мигрантов в США
Global Look Press
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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал миграционную политику правительства США, из-за которой на территорию страны за последние три года проникли более семи миллионов нелегалов. Об этом сообщила газета New York Post.

Предприниматель прокомментировал репортаж американской журналистки Эшли Сент-Клер о прошедших в Нью-Йорке протестах, в которых участвовали более тысячи нелегальных мигрантов.

Маск подчеркнул, что сам когда-то был иммигрантом и хорошо относится к легальной иммиграции. Он напомнил о невероятно большом числе нелегалов и отметил, что действия Белого дома могут привести к катастрофе.

«Очень положительно отношусь к легальной иммиграции, но впускать на территорию Соединенных Штатов миллионы непроверенных людей - это безумие», - указал бизнесмен.

Ранее Маск предупредил Белый дом , что миграционный кризис может привести к новому теракту, сравнимому по масштабу с атакой на башни-близнецы 11 сентября 2001 года. Бизнесмен указал, что часть нелегальных мигрантов приезжает в США с враждебными намерениями.

США Мигранты Нью-Йорк Илон Маск
17 апреля 2024, 08:00
Полицейского госпитализировали после митинга в Тбилиси
Global Look Press
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В Тбилиси участники митинга против закона об иноагентах бросали в силовиков камни и бутылки. Один полицейский получил травмы, его увезли в больницу, сообщило МВД Грузии.

Акция протеста прошла в районе проспекта Руставели и здания парламента. Произошло столкновение с полицией. Митинговавшие забрасывали полицейских разными предметами, в том числе бутылками и камнями.

«В результате вышеуказанных противоправных действий сотрудник МВД получил ранения и был доставлен в Кавказский медицинский центр. Также поврежден автомобиль, принадлежащий министерству», - сообщила пресс-служба.

Полиция применила перцовый газ и задержала 11 человек. МВД призвало жителей Грузии выражать протест в законной форме.

Митинг 16 апреля стал не первым. Противники закона об иноагентах уже выходили на улицу, и полиция задерживала 14 человек. Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин заявил, что оппозиция не заинтересована в независимости Грузии.

Грузия Протесты Беспорядки Митинги

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