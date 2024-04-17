Захарова указала на противоречивость заявлений ООН по ситуациям на ЗАЭС и в Буче

Во время брифинга у официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика спросили, не считает ли он, что Всемирная организация должна знать, кто несет ответственность за удары по ЗАЭС. Он отметил, что ООН не обладает криминалистическими возможностями, чтобы определять, кто конкретно атакует атомный объект. Также у организации якобы нет мандата на расследования.

«А как же выводы официального представителя и офиса Генсека по Буче двухлетней давности?» - отметила Захарова.

Она напомнила, что на брифинге 7 апреля 2022 года Стефан Дюжаррик высказался о происшествии в Буче. Он заявил, что ООН хочет «увидеть транспарентное расследование». Также Дюжаррик заверил, что в системе Всемирной организации есть особые механизмы, которые могут определить ответственного за атаку.

«Так работают механизмы или нет мандата?» - задалась вопросом дипломат.

Министр иностранных дел Сергей Лавров указал на вседозволенность украинских властей. По его словам, решение Украины не предоставлять имена жертв в Буче доказало, что стране можно все.