Захарова сыронизировала над предложением Эстонии «поставить Россию на колени»

«А как это? Пусть покажет», - написала дипломат в Telegram-канале.

Подписчики посмеялись вместе с Захаровой. Они назвали Кариса «еще одним клоуном», предположили, что у него «обострение», и признались, что «умирают со смеху». Один из комментаторов отметил, что «если Россия даже чихнет, от Эстонии ничего не останется».

О том, что поддерживающие Украину западные страны должны сделать все, чтобы поставить РФ на колени, Алар Карис заявил в интервью финским СМИ. По его мнению, только после этого можно начинать «серьезные переговоры» по урегулированию конфликта на Украине. Эстонский лидер уверен, что не стоит ожидать изменения политики России в ближайшие десятилетия.