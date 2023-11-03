Захарова связала новые санкции США с политикой «нанесения стратегического поражения» России

Новыми антироссийскими санкциями США продолжают выбранную ими политику нанесения «стратегического поражения» стране. На это указала официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала « Россия 24 ».

«[Это] продолжение политики по нанесению нам, как они формулируют, стратегического поражения. <…> Но, как вы понимаете, не дождутся», - констатировала дипломат.

Она спрогнозировала, что «козней будет еще немало», но отметила, что Россия уже научилась не только справляться с ними, но и использовать в своих интересах.

Захарова назвала разрушительную политику «визитной карточкой» США. Представитель МИД добавила, что эта политика становится в первую очередь проблемой самих Соединенных Штатов, а не стран, в отношении которых они предпринимают такие шаги.

Накануне США расширили санкционный список, включив в него почти 200 российских юрлиц и около 40 физлиц, связанных с Россией.