01 ноября 2023, 09:51

Захарова сообщила о работе России над решением ситуации с заложниками ХАМАС

РИА «Новости»
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Россия делает все возможное для разрешения ситуации с россиянами, которые попали в плен к палестинскому радикальному движению ХАМАС. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Мы предпринимаем активные усилия для содействия разрешению этой ситуации. Да, это те люди, которые находятся на постоянном проживании в Израиле», - сказала она.

По данным ведомства, среди жертв и заложников нет россиян, которые приехали в Израиль с туристическими целями или просто временно. То есть речь идет исключительно о проживающих на территории еврейского государства людях с российским гражданством.

Россия выстраивает диалог со всеми сторонами конфликта, чтобы ситуация с заложниками в Газе решилась благополучно, заключила дипломат.

Накануне представители ХАМАС анонсировали освобождение нескольких иностранных заложников. С 27 октября в сектор Газа вошли порядка 20 тысяч израильских военных. Они используют разведку на месте, чтобы обнаружить и попытаться освободить их.

Израиль Мария Захарова Конфликт Израиля и Палестины
01 ноября 2023, 10:18
Чили отозвала своего посла в Израиле из-за атак на сектор Газа
Unsplash
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Правительство Чили отозвало посла в Израиле из-за атак на сектор Газа. Об этом заявил президент республики Габриэль Борич в социальной сети X (экс-Twitter).

«В связи с неприемлемыми нарушениями международного гуманитарного права, которые совершил Израиль в секторе Газа, как правительство Чили мы решили отозвать для консультаций в Сантьяго посла Чили в Израиле Хорхе Карвахаля», - указал он.

Президент назвал проводимые израильской армией действия «коллективным наказанием гражданского палестинского населения в Газе». Министерство иностранных дел Чили призвало прекратить боевые столкновения в анклаве, чтобы оказать гуманитарную помощь и спасти гражданское население.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Газой должна управлять Палестинская национальная администрация, которая может взять на себя обеспечение безопасности. Он призвал не передавать власть в руки радикальной группировки ХАМАС или Израилю.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
01 ноября 2023, 09:49
Байден откажется подписывать закон о выделении денег Израилю без помощи Украине
Unsplash
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Президент США Джо Байден откажется помогать Израилю отдельно от Украины. Административно-бюджетное управление Белого дома предупредило, что если конгресс примет такой закон, глава государства наложит на него вето. Об этом сообщила газета The Hill.

Администрация президента США изучила законопроект, который внесли члены Республиканской партии. Они предложили выделить деньги на помощь Израилю , сократив финансирование Налоговой службы и отказавшись от трат на другие приоритеты национальной безопасности.

«Этот законопроект вреден для Израиля, Ближнего Востока и нашей собственной национальной безопасности. <…> Отделение помощи Израилю в области безопасности от других приоритетов <…> будет иметь глобальные последствия», - заявили в Белом доме.

Чиновники посчитали, что предложение республиканцев «привнесет партийность» в поддержку Израиля и проигнорирует необходимость снабдить гуманитарной помощью жителей сектора Газа, поддержать Украину и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Президентская администрация предупредила, что Джо Байден воспользуется правом вето, если конгресс примет этот закон.

Спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон потребовал отчитаться о расходовании выделенных Украине средств американских налогоплательщиков. Он заявил, что Белый дом должен сформулировать цель поддержки киевского режима.

Израиль Белый дом в США Конгресс США Украина Деньги Джо Байден
01 ноября 2023, 09:36
ЦАХАЛ поразил более 11 тысяч военных целей в секторе Газа с начала эскалации конфликта
РИА «Новости»
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С начала эскалации палестино-израильского конфликта, 7 октября, израильская армия поразила свыше 11 тысяч военных целей в секторе Газа. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Наземная деятельность ЦАХАЛ в секторе Газа продолжается; С начала войны ЦАХАЛ поразил более 11 тысяч целей, принадлежащих террористическим организациям в секторе Газа», - говорится в заявлении.

В ночь на 1 ноября Армия обороны Израиля нанесли удары по нескольким террористическим объектам на всей территории сектора Газа, включая оперативные командные центры и «террористические ячейки» ХАМАС. А накануне, 31 октября, военные ЦАХАЛ обнаружили нескольких представителей движения ХАМАС, которые забаррикадировались в многоэтажке неподалеку от школы, медицинского центра и правительственных учреждений, в районе Джабалии на севере сектора Газа. ВВС Израиля нанесли удар.

Кроме того, израильская армия открыла огонь по автомобилю с противотанковыми ракетами, «направлявшемуся в сторону сил, действующих в секторе Газа», и отчиталась о попадании в цель.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
01 ноября 2023, 09:28
Погранслужба сектора Газа разрешила гражданам нескольких стран эвакуироваться
Unsplash
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Палестинское движение ХАМАС составило список иностранцев, которые смогут эвакуироваться из сектора Газа 1 ноября. Гражданам Японии, Финляндии, Австрии и других государств посоветовали заранее подойти к контрольно-пропускному пункту «Рафах» на границе с Египтом, сообщили «Известия».

«Публикуем списки обладателей паспортов других государств, которые смогут пройти через КПП „Рафах“ 1 ноября», - заявила на своей странице в Facebook* пограничная служба сектора Газа.

Список опубликовали ночью 1 ноября и не продублировали на других площадках. В него вошли только граждане восьми стран, а именно Австралии, Болгарии, Австрии, Индонезии, Финляндии, Иордании, Чехии и Японии. Им посоветовали подойти к погранпункту в 07:00 (08:00 по московскому времени).

Жители сектора Газа остались без связи, в анклаве перестали работать телевещание и интернет. Египетские военные пригнали к КПП «Рафах» десятки бронемашин и танков.

* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Дипломатия Египет Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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