Захарова сообщила о работе России над решением ситуации с заложниками ХАМАС

«Мы предпринимаем активные усилия для содействия разрешению этой ситуации. Да, это те люди, которые находятся на постоянном проживании в Израиле», - сказала она.

По данным ведомства, среди жертв и заложников нет россиян, которые приехали в Израиль с туристическими целями или просто временно. То есть речь идет исключительно о проживающих на территории еврейского государства людях с российским гражданством.

Россия выстраивает диалог со всеми сторонами конфликта, чтобы ситуация с заложниками в Газе решилась благополучно, заключила дипломат.

Накануне представители ХАМАС анонсировали освобождение нескольких иностранных заложников. С 27 октября в сектор Газа вошли порядка 20 тысяч израильских военных. Они используют разведку на месте, чтобы обнаружить и попытаться освободить их.