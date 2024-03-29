Захарова сочла позором отсутствие реакции глав СЕ на теракт в «Крокусе»

По ее словам, это ставит беспристрастность экспертного и правового механизма Совета под сомнение.

«Для организации, которая тщетно пытается назвать себя совестью Европы, это очередная позорная страница. Такая линия Страсбурга подтвердила деградацию Совета Европы, который погряз в двойных стандартах и политическом лицемерии», - сказала Захарова.

При этом дипломат добавила, что России не требуется какое-либо содействие от этой структуры, с которой страна рассталась более двух лет назад по собственной инициативе.

Ранее Захарова пообещала, что Россия не забудет реакцию Запада на теракт в «Крокусе».