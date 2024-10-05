Захарова резко высказалась о планах Японии по работе над мирным договором с Россией

Истребители США и Великобритании обстреляли города Йемена, находящиеся под контролем хуситов — движения «Ансар Аллах». Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

Истребители США и Великобритании обстреляли города Йемена, находящиеся под контролем хуситов - движения «Ансар Аллах». Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

Авиация нанесла четыре удара по Сане и семь ударов по аэропорту Ходейды в районе Аль-Хатиб, а также атаковала йеменскую территорию к югу от города Дамар и район Мукайрас, расположенный к юго-востоку от провинции Байда.

По данным телеканала, авиаудары последовали после массового митинга на площади в Сане. Акцию провели в честь убитого главы ливанского движения «Хезболла» Хасана Насруллы. Митингующие выступили против действий США и Израиля в секторе Газа и Ливане.

Ранее ЦАХАЛ ударил по Бейруту, целью атаки был возможный преемник гендиректора «Хезболлы» Хашим Сафи ад-Дин. Незадолго до этого израильские военные поразили в Ливане штаб разведки движения. По данным ЦАХАЛ, там собирали информацию, угрожающую безопасности Израиля.

Также израильские войска 5 октября предприняли попытку зайти на территорию Ливана - к окрестностям населенного пункта Одайсе. Боевики «Хезболлы» отразили две попытки вторжения.