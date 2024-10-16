16 октября 2024, 20:56

Захарова рассказала о встрече ядерной «пятерки» в Нью-Йорке

РИА «Новости»
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Встреча ядерной «пятерки» прошла 10 октября в Нью-Йорке на экспертном уровне. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее процитировало РИА «Новости».

«Встреча уже состоялась. Она прошла 10 октября в Нью-Йорке. Она прошла на экспертном уровне. От России были представители департамента по нераспространению и контролю над вооружениями», - отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Россия намерена и в дальнейшем использовать данную площадку, чтобы довести российскую позицию по важным вопросам в области ядерной безопасности.

Политолог Юрий Светов назвал очень острой угрозу столкновения с помощью ядерного оружия.

Ядерное оружие Нью-Йорк Мария Захарова Россия
16 октября 2024, 18:56
Миру предрекли «новую эру электричества»
РИА «Новости»
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Мир стоит на пороге «новой эры электричества» — к концу текущего десятилетия ожидается пик потребления ископаемого топлива. Избыток нефти и газа на рынке может стать стимулом для инвестиций в экологически чистые источники энергии. Информация опубликована в отчете Международного энергетического агентства.

«Во второй половине этого десятилетия перспектива более масштабных - или даже избыточных - поставок нефти и природного газа, в зависимости от того, как будет развиваться геополитическая напряженность, приведет нас в совершенно иной энергетический мир», - заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.

По его мнению, это может способствовать снижению стоимости. Также прогнозируется, что к 2030 году спрос на уголь, нефть и газ достигнет своего максимума.

Избыточное предложение, которое, по прогнозам специалистов, появится во второй половине 2020-х годов, может стать стимулом для инвестиций в экологически чистые источники энергии.

Ранее стало известно, что российская сторона обратилась к Азербайджану и Грузии с запросом о возможности импорта электроэнергии в случае чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в следующем году россияне будут платить за электричество по-новому.

Мир стоит на пороге «новой эры электричества» - к концу текущего десятилетия ожидается пик потребления ископаемого топлива. Избыток нефти и газа на рынке может стать стимулом для инвестиций в экологически чистые источники энергии. Информация опубликована в отчете Международного энергетического агентства.

Инвестиции Электричество Газ Топливо Нефть
16 октября 2024, 17:43
Двоих россиян оштрафовали на Шри-Ланке на 370 тысяч долларов за сбор образцов фауны
Unsplash
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Двоих россиян оштрафовали на Шри-Ланке на 370 тысяч долларов за сбор образцов местной фауны. Об этом ТАСС сообщило посольство России.

«Посольство не вправе комментировать решение суда, однако отметим, что размер наказания вызвал у нас значительное недоумение», - отметил глава дипмиссии Леван Джагарян.

Он заявил, что рекомендует задержанным россиянам подавать апелляцию. По данным местных СМИ, это самый крупный штраф за всю историю местного департамента охраны дикой природы.

В феврале из США депортировали и оштрафовали россиянина , попытавшегося въехать в страну без паспорта. Он заявил, что не помнит, как попал в аэропорт Лос-Анджелеса и как до этого проходил досмотр в Дании.

Штрафы Шри-Ланка Россия
16 октября 2024, 12:36
Французская полиция задержала повара из Перми за подготовку беспорядков
Global Look Press
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Во Франции против россиянина Кирилла Грязнова возбудили уголовное дело. Работающего в Париже повара обвинили в сотрудничестве с иностранным государством для организации беспорядков во время Олимпиады, сообщило РИА «Новости».

Прокуратура Парижа подтвердила, что судебное расследование в отношении гражданина России началось в июле этого года. По статье о шпионаже Грязнову грозит до 30 лет лишения свободы. По требованию МВД у подозреваемого провели обыск.

«Обнаруженные в ходе него элементы позволяют полагать, что он имел намерение организовать инциденты, способные вызвать дестабилизацию во время Олимпийских игр», - отметили в прокуратуре.

По данным «Коммерсанта» , повар из Перми привлек внимание иностранных спецслужб, когда был в Болгарии. По информации издания, мужчина в нетрезвом состоянии рассказывал случайным людям о том, что будет выполнять во Франции «секретное задание».

Ранее в немецком городе Гарделеген полиция остановила на территории военного объекта велосипедиста из России. Мужчина проехал к центру подготовки военнослужащих, несмотря на шлагбаумы и предупреждающие знаки.

Шпионаж Париж Франция Полиция Олимпиада в Париже — 2024
16 октября 2024, 08:37
Сийярто озвучил неожиданное условие для мира на Украине
Global Look Press
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Экс-президент США Дональд Трамп в случае переизбрания может принести самую большую надежду на мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом РИА «Новости» заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Дипломат объяснил, что не знает другого политика, который может «направить всю международную политическую арену к более мирной позиции».

Сийярто 12 октября раскритиковал главного соперника Трампа на выборах - вице-президента США Камалу Харрис. Он осудил ее за высказывание в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана и назвал ее заявление скандальным. Также министр увидел в словах Харрис неуважение к народу Венгрии.

Ранее Трамп выступил на предвыборном митинге в Калифорнии и предупредил, что Белый дом в ближайшие три месяца может развязать третью мировую войну. По его словам, в случае победы Харрис на выборах США грозит вооруженный конфликт с Россией.

Венгрия Дональд Трамп Выборы президента США

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