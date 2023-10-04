Захарова раскрыла сроки пребывания российских миротворцев в Карабахе
Сроки пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе определятся после контактов России и Азербайджана. Об этом на брифинге заявила представитель МИД Мария Захарова.
«Сроки и другие вопросы размещения российских миротворцев в регионе будут определяться совместно с коллегами, как мы об этом и говорили», - отметила она.
По ее словам, деятельность российских миротворцев на территории НКР будет обговариваться с азербайджанской стороной «с учетом ситуации на земле».
МИД России 3 октября заявил, что страна продолжит помогать армянскому населению Нагорного Карабаха и доставлять гуманитарную помощь в регион. Миротворцы после прекращения боевых действий привезли в НКР около 200 тонн гуманитарных грузов и горюче-смазочных материалов, сообщил RT.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что благодаря помощи российской стороны 98 тысяч человек смогли уехать в Армению. Он добавил, что миротворцы из России не допустили большего числа жертв во время обострения конфликта в регионе.