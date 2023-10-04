Захарова раскрыла сроки пребывания российских миротворцев в Карабахе

04 октября 2023, 14:11
РИА «Новости»
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Сроки пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе определятся после контактов России и Азербайджана. Об этом на брифинге заявила представитель МИД Мария Захарова.

«Сроки и другие вопросы размещения российских миротворцев в регионе будут определяться совместно с коллегами, как мы об этом и говорили», - отметила она.

По ее словам, деятельность российских миротворцев на территории НКР будет обговариваться с азербайджанской стороной «с учетом ситуации на земле».

МИД России 3 октября заявил, что страна продолжит помогать армянскому населению Нагорного Карабаха и доставлять гуманитарную помощь в регион. Миротворцы после прекращения боевых действий привезли в НКР около 200 тонн гуманитарных грузов и горюче-смазочных материалов, сообщил RT.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что благодаря помощи российской стороны 98 тысяч человек смогли уехать в Армению. Он добавил, что миротворцы из России не допустили большего числа жертв во время обострения конфликта в регионе.

Армения Мария Захарова МИД РФ Нагорный Карабах Азербайджан
Кремль напомнил о неприемлемости любых угроз в адрес России
23 октября 2023, 13:11
РИА «Новости»
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Россия не приемлет никаких угроз, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания латвийского лидера Эдгарса Ринкевичса. Он подчеркнул, что подобные заявления всегда будут неприемлемыми, сообщило РИА «Новости»

«Любые угрозы нужно воспринимать серьезно, от кого бы они ни исходили. От кого бы они ни исходили, угрозы для РФ являются неприемлемыми», - подчеркнул Песков.

Ринкевичс в минувшую пятницу, 20 октября, заявил, что если расследование выявит участие России в повреждении газопровода Balticconnector (в территориальных водах Финляндии), то Балтийское море могут закрыть для всех судов РФ.

Повреждения трубопровода выявили в начале октября, когда в подводной трубе упало давление, подачу газа временно перекрыли.

Центральная криминальная полиция Финляндии высказывала мнение, что Balticconnector могли повредить намеренно.

Дмитрий Песков Россия
Германия «лидировала» в высылке российских дипломатов — посол Нечаев
23 октября 2023, 12:33
Википедия
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Германия стала лидером по числу высланных сотрудников дипломатических представительств РФ. Разрушение российско-немецких отношений стало делом рук ФРГ, заявил в интервью ТАСС посол России Сергей Нечаев.

Нечаев напомнил, что Германия отозвала согласие на функционирование четырех из пяти генконсульств России на своей территории. До 31 декабря 2023 года эти диппредставительства прекратят свою работу.

«Деградация двусторонних отношений - не наш выбор. Инициатива их разрушения исходит из Берлина», - подчеркнул российский посол.

Он также высказался о так называемых «красных линиях», которые немецкое руководство беспрепятственно переступило в вопросах высылки дипломатов РФ и расследования терактов на «Северных потоках».

«Мы давно не ориентируемся на красные линии Берлина. Большинство когда-то незыблемых для Германии табу нарушено», - подчеркнул дипломат.

Он отдельно затронул тему возможной передачи киевскому режиму ракет Taurus, указав на ширину номенклатуры ФРГ в военных поставах.

«Она включает современные системы ПВО/ПРО, артиллерию, тяжелые танки, РСЗО. По Taurus правительство ФРГ пока проявляет сдержанность», - уточнил Нечаев.

Несмотря на это, он заявил, что Россия должна быть готова к любому развитию ситуации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на странную реакцию Германии после подрыва «Северных потоков». Она отметила, что ни один немецкий политик не уточнил у американских коллег детали произошедшего. Дипломат подчеркнула, что такое поведение ФРГ говорит о полной потери ее суверенитета.

Германия Дипломатия Россия
НАТО нарушит международное право во время расследования ЧП на Balticconnector
23 октября 2023, 11:55
РИА «Новости»
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Возможное решение стран Североатлантического альянса об остановке прохода кораблей России по Балтийскому морю во время расследования повреждения газопровода Balticconnector станет грубейшим нарушением международного права. Коллективный Запад должен осознать серьезность последствий этого шага, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Его процитировал ТАСС.

«Это будет грубейшим нарушением международного права транспорта и мореходства, о чем страны НАТО, <…>, любят повторять на каждом углу», - высказался Грушко.

Он подчеркнул, что Альянс давно грезит мечтами о превращении Балтийского моря в свое внутреннее озеро. Однако Россия не допустит такого исхода событий.

«Мы знаем, что некоторые политики <…> мечтают превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО. Этого не будет, не будет никогда», - заключил замминистра.

Ранее Александр Грушко призвал НАТО направить усилия, которые он прилагает для расследования повреждения Balticconnector , на выяснение обстоятельств подрыва российских «Северных потоков».

До этого российский лидер Владимир Путин назвал «чушью собачьей» попытки западных стран переложить вину за ЧП на Balticconnector на РФ. По его словам, единственной целью западных политиков стало отвлечение внимания от теракта на нитках «Северных потоков».

Газ Россия Запад НАТО МИД РФ Балтийское море
Армия обороны Израиля пленила тысячу сторонников ХАМАС
23 октября 2023, 11:48
Википедия
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Армия обороны Израиля нанесла удары по командным центрам, тоннелям и наблюдательным пунктам боевиков. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари объявил, что военные взяли в плен более тысячи сторонников палестинского движения ХАМАС, некоторые из которых погибли, сообщил ТАСС.

«У нас более одной тысячи убитых и пленных - все они сторонники ХАМАС», - сказал он.

За последние сутки израильские военные поразили более 320 военных объектов в секторе Газа. ЦАХАЛ ударил по тоннелям, где скрывались боевики, десяткам оперативных командных центров, наблюдательным пунктам и комплексам. Военные уничтожили десятки пусковых установок минометов и противотанковых ракет.

В Ливане израильские подразделения ударили по террористической ячейке и пусковому пункту противотанковых ракет, которые планировали направить на приграничный город Шломи.

ЦАХАЛ отменит наземную операцию, если боевики ХАМАС сдадутся в плен и отпустят заложников. По последним данным, в сектор Газа насильно увезли 212 человек.

Конфликт Израиля и Палестины

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