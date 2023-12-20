Захарова раскрыла причину желания Зеленского продолжить конфликт
Украинский президент Владимир Зеленский рассчитывает на продолжение конфликта с Россией, потому что видит в нем единственный шанс на сохранение власти. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Продолжение конфликта с Россией он воспринимает как последнюю возможность остаться у власти», - сказала она.
Также дипломат назвала утешительным призом начало переговоров вступления Украины в Евросоюз.
«От Брюсселя этот шаг не более чем утешительный приз для киевского режима», - добавила Захарова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время вопрос о начале диалога с Россией является неактуальным. Он также отметил, что никому сейчас не известно, когда именно завершится вооруженное противостояние.
Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что страна не отказалась от своих целей в СВО.