Захарова раскрыла причину финансирования Армении со стороны ЕС

Испания отказалась принимать в своих портах российский фрегат «Штандарт», которому необходимо пополнить запасы топлива и воды. Об этом РИА «Новости» заявил капитан корабля Владимир Мартусь.

Он объяснил, что испанские власти уведомили порты о запрете «Штандарту» входить в гавани. Капитан добавил, что сейчас фрегат стоит на якоре неподалеку от Галисии, но не может покинуть воды стран ЕС из-за нехватки топлива.

«Все моряки нас поддерживают и считают, что это очень несправедливое решение. Воды нам хватит еще на три дня», - отметил он.

Он добавил, что запасы воды экипажу помогли пополнить моряки из французского яхт-клуба. Они на моторных лодках подвезли к «Штандарту» воду в канистрах. Перед этим фрегату отказали в швартовке в порту Бреста из-за введенных против России санкций, сообщил RT.

Ранее председатель ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поль Элькани рассказал, что Франция не смогла разрешить кораблю пополнить запасы в порту из-за усиления влияния ЕС. По его словам, власти пошли на поводу у объединения.