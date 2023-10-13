Захарова раскритиковала Блинкена за подход к ситуации в Израиле

Читайте нас в:

В ходе выступления в Стамбуле Эрдоган отметил, что Блинкен «проводит переговоры с моим министром иностранных дел и говорит, что подходит к Израилю не как госсекретарь, а как представитель еврейской национальности».

«А против резолюции ГА ООН, осуждающей героизацию неонацизма, в этом же качестве приказывал американским дипломатам голосовать?» - задалась вопросом Захарова.

Ранее Эрдоган обрушился с критикой на коллективный Запад из-за отсутствия реакции на гуманитарную катастрофу в секторе Газа. По его мнению, гражданское население Палестины оказалось в противоречащих правам человека условиях. Турецкий лидер назвал нарушением прав человека действия Израиля против мирного населения Газы.