Захарова раскритиковал заявление генсека ООН о теракте в Crocus City Hall

«Офис генсека ООН заявил, что опечален (sadden) сообщениями о стрельбе. Опечален? Стрельбе? Это драка в тире, что ли?В прямом эфире люди из последних сил передают кадры чудовищного кровавого теракта, который вызывает не «печаль», а ужас, шок, оторопь, безоговорочное осуждение, праведный гнев и сострадание жертвам», - возмутилась позицией Хака дипломат.

Ранее Хак сообщил, что в ООН знают о событиях в Crocus City Hall и опечалены случившемся. По его словам, организация в курсе случившегося. Ее сотрудники пытаются получить дополнительную информацию о теракте.

Мир обязан осудить теракт , который произошел в Crocus City Hall, заявила ранее Захарова. По ее словам, в министерство иностранных дел поступают звонки из разных стран мира. Их совершают обычные граждане, которые выражают свои соболезнования.

Вечером 22 марта стало известно о стрельбе в Crocus City Hall на концерте группы «Пикник». После этого в здании начался пожар , произошло обрушение кровли. По предварительным данным, жертвами случившегося стали более 10 человек , еще около 50 получили ранения. Люди бежали в панике с места случившегося.