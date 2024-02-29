Захарова прокомментировала задержание Промеса в ОАЭ

«В посольство России в Абу-Даби или в генеральное консульство России в Дубае, где произошло предполагаемое задержание, представители „Спартака“ пока не обращались», - сказала она.

По данным Telegram-канала Baza, голландца не выпустили из Объединенных Арабских Эмиратов, где проходили сборы красно-белых. Команде пришлось вылететь в Санкт-Петербург без Промеса. Причина задержания пока не озвучивалась.

В середине февраля Промеса стал фигурантом дела о контрабанде 1370 килограммов кокаина в родных Нидерландах. Его заочно приговорили к шести годам тюрьмы. Позже футболиста объявили в международный розыск от Интерпола.