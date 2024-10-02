Захарова прокомментировала объявление генсека ООН персоной нон грата в Израиле

«Если кто и виноват в сложившейся ситуации и неспособности ООН возвысить голос, это Вашингтон, который заблокировал не один проект резолюции Совета безопасности ООН и в очередной раз сорвал дипломатические усилия своими топорными действиями», - добавила она.

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил Гутерриша в поддержке палестинского движения ХАМАС. Он назвал поступок генсека «пятном в истории ООН».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал все стороны к сдержанности. Он отметил, что для реформирования ООН нужен консенсус, которого сегодня нет.

Объявление генсека ООН Антониу Гутерриша - суверенное право Израиля, однако это не поможет делу мира. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии телеканалу RTVI.