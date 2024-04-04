04 апреля 2024, 18:34

Захарова предупредила россиян о возможных «задержаниях и похищениях» на Олимпиаде

РИА «Новости»
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Россиянам, которые поедут на Олимпийские игры в Париже, стоит быть бдительными из-за вероятных провокаций. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Матч ТВ».

По ее мнению, в Париже хотят сделать все для того, чтобы присутствие россиян на Играх стало «максимально затрудненным». Российским представительствам не предоставляют нужную информацию, «нет логистической ясности». Впрочем, мэр Парижа Анн Идальго открыто дала понять, что россиянам и белорусам рады не будут.

Ранее МОК не допустил россиянина Абдулрашида Садулаева, двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе к участию в турнире в Баку, где разыграют путевки на Олимпийские игры. Как пояснил «360» вице-президент Федерации спортивной борьбы России Олег Дуканов, у решения явно была политическая подоплека , - кроме того, Садулаев стал бы «очень серьезным конкурентом».

«Возможны провокации, незаконные задержания, похищения, как это было с нашими соотечественниками эти годы. Похищения были путем арестов, задержаний», - отметила дипломат.

Задержания Спортсмены Париж Мария Захарова Россия МИД РФ Франция
04 апреля 2024, 17:58
Первый в мире пациент с пересаженной свиной почкой покинул стены больницы
Freepik
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Жителя США, которому провели операцию по пересадке генно-модифицированной почки свиньи, выписали из больницы. Об этом сообщила газета The New York Times.

Врачи госпиталя в Массачусетсе отметили, что 62-летний пациент находится в стабильном состоянии. Американца выписали уже через две недели после операции. По словам специалистов, у мужчины нет признаков отторжения трансплантированного органа, но делать выводы об успехе пока рано.

Хирурги компании Mass General Brigham из Массачусетса провели операцию в марте. Они пересадили пациенту с терминальной стадией заболевания свиную почку с 69 геномными изменениями. Если пересадка пройдет без осложнений, трансплантация таких органов станет «спасательным кругом» для миллионов людей с почечной недостаточностью.

Предыдущие случаи пересадки генно-модифицированных сердец свиней оказались неудачными. Ранее два пациента умерли спустя два месяца после хирургического вмешательства из-за возникших осложнений.

США Больницы Врачи Медицина
04 апреля 2024, 16:10
Макрон заявил о «полезной информации» о теракте в «Крокусе»
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна располагает полезной информацией об организации теракта в «Крокус Сити Холле». Такое заявление он сделал на церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта под Парижем. Трансляцию вел Елисейский дворец в соцсети X.

«Мы располагаем полезной информацией, не буду ее раскрывать здесь, о происхождении и организации этого теракта», - подчеркнул он.

Говоря о разговоре министра обороны России Сергея Шойгу с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню, Макрон отметил, что сам просил провести диалог технического характера.

«Прежде всего, чтобы выразить солидарность», - добавил он.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» вооруженные боевики ворвались в здание, расстреляли людей, а затем устроили пожар. Погибли и пострадали сотни человек.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что целью заказчиков теракта, скорее всего, было нанесение ущерба единству страны. Россия - уникальный пример межконфессионального, межрелигиозного, межэтнического согласия.

Пожары Россия Владимир Путин Франция Теракт в «Крокусе»
04 апреля 2024, 14:38
Границу Финляндии с Россией закрыли на неопределенный срок
Global Look Press
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Финляндия продлила закрытие сухопутной границы с Россией на неопределенный срок и ввела ограничение на въезд морским транспортом. Об этом сообщило правительство страны.

По предложению МВД Финляндии пункты пропуска на сухопутной границе останутся закрытыми до дальнейших уведомлений. С 15 апреля приостановят работу пограничные пункты для морского транспорта, в том числе прогулочных судов, в поселке Нуйямаа, на островах Хаапасаари и Сантио. Заявления на предоставление убежища продолжат принимать только в оставшихся пунктах пропуска для морского и воздушного сообщения.

«Этой весной мы не увидели ничего, что позволило бы сделать вывод о существенном изменении ситуации. Кроме того, весна предоставит возможности оказать большее давление на Финляндию», - объяснила министр внутренних дел Мари Рантанен.

Пограничные пункты закрыли в ноябре 2023 года из-за наплыва беженцев из третьих стран. Финские власти объявили временное ограничение и неоднократно его продлевали.

Финляндия Дипломатия Туризм Визы Международные отношения Европа Россия
04 апреля 2024, 14:02
Румыния выступила за объединение с Молдавией на площадке ЕС
Unsplash
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Евросоюз станет площадкой для объединения Румынии и Молдавии. Румынский премьер-министр Марчел Чолаку назвал их разделение «исторической несправедливостью» в интервью DC News.

Политик поддержал вступление Молдавии в Евросоюз и объединение с Румынией в том или ином формате. По мнению Марчела Чолаку, произошла «историческая несправедливость», и прошлое не исправить, но можно подумать о совместном будущем.

«Я поддерживаю союз, и не получал запрета. Это мое право! Я по-прежнему верю в союз Республики Молдова и Румынии. [В то,] что это будет сделано внутри ЕС, или мы найдем другой путь», - сказал он.

Марчел Чолаку заявил, что устойчивость Молдавии обеспечили за счет помощи Румынии. Он напомнил, что в республике продолжили жить румыны.

Соцопросы показали, что рядовые жители обеих стран придерживались другой позиции. Около 54% румын не поддержали объединение с Молдавией. С ними согласились половина участников исследования в республике.

Дипломатия Молдавия Международные отношения Евросоюз Румыния

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