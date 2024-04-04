Захарова предупредила россиян о возможных «задержаниях и похищениях» на Олимпиаде

По ее мнению, в Париже хотят сделать все для того, чтобы присутствие россиян на Играх стало «максимально затрудненным». Российским представительствам не предоставляют нужную информацию, «нет логистической ясности». Впрочем, мэр Парижа Анн Идальго открыто дала понять, что россиянам и белорусам рады не будут.

Ранее МОК не допустил россиянина Абдулрашида Садулаева, двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе к участию в турнире в Баку, где разыграют путевки на Олимпийские игры. Как пояснил «360» вице-президент Федерации спортивной борьбы России Олег Дуканов, у решения явно была политическая подоплека , - кроме того, Садулаев стал бы «очень серьезным конкурентом».

«Возможны провокации, незаконные задержания, похищения, как это было с нашими соотечественниками эти годы. Похищения были путем арестов, задержаний», - отметила дипломат.