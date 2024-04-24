Захарова предупредила о риске военных инцидентов из-за учений НАТО

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«НАТО продолжает военное освоение ранее нейтрального государства Финляндия, авторитетного участника дискуссии об укреплении безопасности и стабильности. Такие маневры рядом с российскими рубежами повышают риски военных инцидентов», - отметила она.

Представитель МИД добавила, что отработка НАТО боевых действий на территории Финляндии станет частью гибридной войны против России.

«Со своей стороны мы отслеживаем агрессивные действия коллективного Запада. Без всяких сомнений, мы примем необходимые меры военно-технического и политического характера, чтобы купировать угрозы нашей обороноспособности», - заключила Захарова.

НАТО 26 апреля проведет военные учения в Финляндии, рядом с государственной границей России. С начала месяца власти республики закрыли сухопутную границу на неопределенный срок.