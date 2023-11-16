Захарова предупредила Чехию об ответе на заморозку имущества

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По ее словам, чешские санкции подтвердили «упорное намерение идти в русле конфронтации». Захарова добавила, что Чехия понесет значительный ущерб из-за заморозки российского госимущества.

«В Чехии, которая располагает имущественными активами в России, должны понимать, что такая выходка не останется без ответа», - отметила она.

Ответные меры на антироссийские действия Чехии анонсировал и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал противозаконными чешские санкции и заявил, что они нарушают международное право.

Ранее кабмин Чехии запретил России использовать государственное имущество на территории страны. Чешские власти заблокировали счета, на которые отправлялась плата за аренду объектов.