Захарова предупредила Армению о неспособности Франции гарантировать безопасность страны

«Касательно контактов двух стран хочу подчеркнуть, что выбор параметров обеспечения национальной безопасности и внешних партнеров является суверенным делом каждой страны. Просто складывается впечатление, что в Ереване не осознают намерений Франции насчет расширения военного присутствия в регионе», - отметила она.

Захарова добавила, что французская сторона не сумеет гарантировать безопасность Армении.

«Будь у Франции такие возможности, то она продемонстрировала бы их там, где есть такие контрактные обязательства. Например, в Африке. В этих же странах миссии Франции провалились с треском», - подчеркнула представитель ведомства.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню пообещал поставить Армении ракеты для систем ПВО , если это потребуется.