Дипломат уточнила, что речь идет, в том числе, об известном рэпере P. Diddy (Шон Комбс).

«Это же система, в которой состоят сотни людей. Каждое мероприятие, которое этот P. Diddy проводил, предполагало обслуживанием сотнями людей. Все это в напичканной камерами стране, где в круглосуточном режиме идет слежение через онлайн, все это - вокруг детей, которых растлевали и насиловали», - сказала она.

Захарова подчеркнула, что США нужно оставить свой пафос и отвлечься от России, а затем задействовать все свои возможности против самих себя.

P. Diddy арестовали в сентябре по обвинению в организации скандальных вечеринок, торговле людьми и изнасилованиях. Всего против музыканта хотят подать иски свыше 100 человек, из которых 25 - несовершеннолетние.