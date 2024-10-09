09 октября 2024, 08:27

Захарова предложила США разобраться с «вурдалаками»-насильниками детей

РИА «Новости»
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Властям США необходимо думать не о мировых проблемах, а разобраться с группировкой «вурдалаков», совершавшей сексуальные преступления против детей. Об этом RT заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат уточнила, что речь идет, в том числе, об известном рэпере P. Diddy (Шон Комбс).

«Это же система, в которой состоят сотни людей. Каждое мероприятие, которое этот P. Diddy проводил, предполагало обслуживанием сотнями людей. Все это в напичканной камерами стране, где в круглосуточном режиме идет слежение через онлайн, все это - вокруг детей, которых растлевали и насиловали», - сказала она.

Захарова подчеркнула, что США нужно оставить свой пафос и отвлечься от России, а затем задействовать все свои возможности против самих себя.

P. Diddy арестовали в сентябре по обвинению в организации скандальных вечеринок, торговле людьми и изнасилованиях. Всего против музыканта хотят подать иски свыше 100 человек, из которых 25 - несовершеннолетние.

США Дети Мария Захарова
09 октября 2024, 06:59
Стала известна стоимость ювелирной коллекции Камалы Харрис
РИА «Новости»
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Вице-президент Соединенных Штатов и кандидат на посл главы государства Камала Харрис носит ювелирные украшения на сумму более 200 тысяч долларов. Об этом сообщил таблоид Daily Mail.

В ее коллекции есть золотое ожерелье Tiffany за 18,5 тысячи долларов. Также политик обладает тремя моделями часов Cartier, в том числе Ballon Bleu, сделанные из стали и золота. И стоимость насчитывает 16,5 тысячи долларов.

По данным таблоида, Харрис появлялась на публике в эксклюзивных украшениях из жемчуга от известного ювелира из Лос-Анджелеса Ирен Нойвирт.

Авторы материала напомнили, что кандидат в президенты США называет себя «скромной женщиной из среднего класса» , однако это не помешало ей накопить «целый гардероб драгоценностей». При этом не все имеют средства для «создания такой ювелирной коллекции, как у кандидата от демократов», заметили журналисты.

США Доллары США Женщины Камала Харрис
09 октября 2024, 04:28
Хромая утка. Байдена обвинили в утрате контроля над США и своим здоровьем
Unsplash
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США временно остались без руководства из-за ментальных проблем президента Джо Байдена. Он утратил контроль над страной, и этим воспользуются ее союзники, сообщил РИА «Новости» американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Президент Байден больше не контролирует ситуацию полностью как по причине его угасающего ментального состояния, так и статуса хромой утки», - сказал он.

Сакс заявил, что в управлении США произошел опасный перерыв. По мнению экономиста, Украина, Израиль, Великобритания, Польша и страны Прибалтики воспользуются этим. Он предупредил, что эти страны попытаются склонить американцев к безрассудным действиям, которые повысят риск третьей мировой войны.

В июле Байден вышел из предвыборной гонки. Политолог, бывший сенатор от штата Пенсильвания Брюс Маркс в разговоре с «Известиями» допустил, что он согласился на этот шаг из-за проблем с физическим и ментальным здоровьем.

США Болезни Джо Байден
09 октября 2024, 02:27
Выступление Орбана попытались сорвать в Европарламенте
РИА «Новости»
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Представитель молодежного крыла партии «Демократическая коалиция» Мартон Гекички попытался сорвать выступление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Европарламенте Об этом сообщила газета Magyar Nemzet.

Мужчина вбежал в конференц-зал и начал выкрикивать провокационные вопросы. Его интересовало, за сколько Орбан предал свою страну, а также он прокричал обвинения в якобы связях политика с президентом России Владимиром Путиным.

Через несколько секунд охранники скрутили активиста и вывели из помещения. В этот момент Орбан сделал паузу и продолжил свою речь, когда Гекички покинул зал. По данным MN, это уже не первая подобная акция активиста.

Премьер Венгрии ранее сообщил европейским коллегам, что Путин и лидер Китая Си Цзиньпин ждут начала переговоров по Украине до конца 2024 года Орбан призвал Евросоюз запустить переговоры, не дожидаясь США.

Венгрия Европарламент Виктор Орбан
08 октября 2024, 23:55
Харрис оскорбила Путина
РИА «Новости»
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис раскритиковала своего конкурента Дональда Трампа во время обсуждения книги журналиста Боба Вудворда «Война». Также она оскорбительно высказалась в адрес президента России Владимира Путина, сообщил телеканал CNN.

В книге автор сообщил о якобы имевших место личных контактах Трампа с Путиным. По словам Вудворда, во время пандемии COVID-19 в 2020 году Трамп отправил в Россию оборудование для тестирования на коронавирус в личных целях. В штабе республиканца опровергли описанные в книге эпизоды, заявив, что это вымысел.

«Это пример того, кто такой Трамп, который тайно отправлял тесты на COVID для личного использования Путиным в Россию, когда сам говорил, что американцам надо колоть отбеливатель», - заявила Харрис.

Критикуя Трампа за контакты с Путиным, Харрис назвала российского президента «диктатором».

В своей книге Вудворд написал, что после начала спецоперации во время общения со своими советниками Джо Байден назвал Владимира Путина «злом».

США Дональд Трамп Россия Владимир Путин Джо Байден Камала Харрис Демократическая партия США

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