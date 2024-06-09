09 июня 2024, 16:03

Захарова пожаловалась на «козни Запада» перед ПМЭФ

РИА «Новости»
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Западные страны строили козни России перед Петербургским международным экономическим форумом, однако они никак не повлияют на отношения страны с мировым большинством. Об этом сказала официальный представить МИД Мария Захарова, ее слова привело издание News.ru.

По словам дипломата, Запад не дает российским представителям аккредитации, пролетные документы, визы, угрожает не заправлять самолеты и даже не позволяет пролетать в воздушном пространстве. Однако страна все равно продолжает выстраивать партнерские отношения с большинством стран на международной арене.

«Да, козни западники будут строить всегда. Как здесь, так и когда мы куда-то едем. Нам не дают пролетные документ и визы, но мы все равно выстраиванием отношений с мировым большинством и конструктивной повесткой», - отметила официальный представитель МИД.

Ранее Захарова обвинила Евросоюз в дискриминации россиян.

Мария Захарова Отношения Международные отношения Запад
09 июня 2024, 15:37
Запад услышал слова Путина о поставках оружия
Global Look Press
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На Западе услышали и поняли слова президента России Владимира Путина о вероятных поставках отечественного оружия в другие страны. Об этом журналисту Павлу Зарубину сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Я не сомневаюсь, что они услышали, поймут и сделают выводы. На Западе остались люди, которые умеют анализировать, а не просто занимаются эскалацией перед очередной предвыборной кампанией, чтобы понравиться электорату», - отметил он.

Лавров подчеркнул, что такие слова президента - и есть симметричный ответ Западу.

«Если вы нашего врага вооружаете, то мы сами будем решать, как на ваши враждебные действия отвечать», - добавил глава МИД.

Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме сказал, что у России есть право поставлять свое дальнобойное оружие другим странам. Он объяснил, что поставки такого типа вооружений вероятны тем легальным структурам или странам, которые испытывают на себе давление, в том числе и военного характера.

Сергей Лавров Россия Оружие Запад Владимир Путин
09 июня 2024, 14:41
Молния убила двух пограничников на юге Азербайджана
Unsplash
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Двое военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана попали под удар молнии и погибли. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП произошло на служебной территории пограничного отряда «Ленкорань».

«Во время выполнения служебных обязанностей по охране государственной границы погибли солдат Али Нагиев и майор Бахыш Бахышлы», - заявили в погранслужбы.

В пресс-службе добавили, что следователи начали разбирательство по факту произошедшего.

В конце мая удар молнии оказался смертельным для мужчины в Балашихе, жуткие кадры показывал 360.ru. Прохожий под зонтом шел на дорожке в дождливую погоду, молния убила его.

Похожее ЧП произошло около года назад в Адыгее, там после удара молнии скончалась туристка из Новороссийска.

Также ранее школьники из Чапаевска пострадали от удара током. Двоих ребят с ожогами привезли в больницу.

Погода Азербайджан
09 июня 2024, 14:18
Песков объяснил, зачем на встречу с Путиным пригласили зарубежную прессу
РИА «Новости»
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Руководство стран Запада вводит цензуру для своей прессы, но президент Владимир Путин на встрече с зарубежными журналистами объяснил им позицию России. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он рассказал, что власти на Западе «входят в предвоенный экстаз», из-за чего они начинают ущемлять прессу.

«Смотрите, какие материалы под диктовку выходят в самых уважаемых изданиях Соединенных Штатов, Великобритании и так далее», - указал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента добавил, что международные агентства находятся под давлением тех стран, где располагаются их штаб-квартиры.

«Редакционная политика, я в этом убежден, не является свободной в полном смысле этого слова. Тем более на Западе, когда они сами заводят себя в состояние подготовки к войне. К войне с нами, о чем они говорят напрямую», - подчеркнул он.

Ранее Песков рассказал, что в ПМЭФ тайно участвовали иностранные бизнесмены. Он констатировал, что площадка не утратила свой уровень и статус, несмотря на введенные против России ограничения.

Кремль Дмитрий Песков Россия Запад Владимир Путин
09 июня 2024, 14:14
Готовящихся к отпуску россиян предупредили о риске рекордной жары в Турции
РИА «Новости»
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Июль и август в Турции выдадутся очень жаркими, температура поднимется до 42-43 градусов тепла. Об этом заявил метеоролог Стамбульского технического университета профессор Орхан Шен, его слова привело издание Hürriyet.

Он напомнил, что Турция летом 2023 года также сталкивалась с аномальной жарой. Тогда в Стамбуле воздух прогрелся до 41,3 градуса тепла, что стало рекордом за 82 года.

«Но в 2024 году жара может накрыть всю страну. Турция может столкнуться с частыми „волнами тепла“. Поэтому будьте готовы, что возможно значительное превышение климатической нормы», - отметил синоптик.

Ранее туристам посоветовали не посещать провинцию Хаккари и город Ширнак в Турции , где могут возникнуть курдские конфликты. Кроме того, туристам лучше не находиться в пределах зоны в 10 километров от границы с Сирией.

Июль и август в Турции выдадутся очень жаркими, температура поднимется до 42-43 градусов тепла. Об этом заявил метеоролог Стамбульского технического университета профессор Орхан Шен, его слова привело издание Hürriyet.

Турция Погода Жара

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