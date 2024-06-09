Захарова пожаловалась на «козни Запада» перед ПМЭФ

На Западе услышали и поняли слова президента России Владимира Путина о вероятных поставках отечественного оружия в другие страны. Об этом журналисту Павлу Зарубину сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Я не сомневаюсь, что они услышали, поймут и сделают выводы. На Западе остались люди, которые умеют анализировать, а не просто занимаются эскалацией перед очередной предвыборной кампанией, чтобы понравиться электорату», - отметил он.

Лавров подчеркнул, что такие слова президента - и есть симметричный ответ Западу.

«Если вы нашего врага вооружаете, то мы сами будем решать, как на ваши враждебные действия отвечать», - добавил глава МИД.

Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме сказал, что у России есть право поставлять свое дальнобойное оружие другим странам. Он объяснил, что поставки такого типа вооружений вероятны тем легальным структурам или странам, которые испытывают на себе давление, в том числе и военного характера.