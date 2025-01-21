Захарова потребовала опровергнуть обвинения против России в диверсиях на Балтике

Дипломат прокомментировала публикацию газеты The Washington Post о том, что кабели повредились не из-за «намеренного российского саботажа», а по причине стечения обстоятельств.

«Такие публикации обычно комментируют те, кто ранее был причастен к обсуждаемой теме. Ждем у микрофонов всех ранее высказавшихся с фальшивым обвинением», - написала Захарова.

Она напомнила, что Россию в диверсиях обвинили министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии и газеты Bild и The Times. Она также с иронией высказалась о «защите дна» Балтийского моря Североатлантическим альянсом.

«И генсек НАТО Марк Рютте может быть спокоен: дно им еще защищать и защищать, ведь они его пробивают сами и делают это с опасным упорством», - подчеркнула представитель МИД.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что разведки Европы и США не смогли найти доказательств причастности России к обрывам подводных кабелей в Балтике. Представляющие три страны чиновники высокого ранга предположили, что инфраструктура повредилась из-за аварии.