31 марта 2024, 11:18

Захарова поставила на место мэра Парижа после слов о российских олимпийцах

Unsplash
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Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что во французской столице «не будут рады» участникам Олимпиады из России и Белоруссии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ее слова в Telegram-канале. Она подчеркнула, что в таком случае на некоторых товарах из Франции может появиться наклейка «нам не рады в Москве».

«Еще одно такое заявление, и представители французского бизнеса пойдут брать штурмом мэрию Парижа, вслед за фермерами», - написала дипломат.

Захарова выразила уверенность, что в России огромный выбор товаров, какими можно заменить продукцию из Франции.

Франция в этом году принимает летние Олимпийские игры. Атлетов из России и Белоруссии допустили к участию в Играх в нейтральном статусе.

В Кремле заявили, что Париж отвечает за безопасность всех спортсменов, в том числе россиян.

Спортсмены Париж Россия
31 марта 2024, 12:34
Выпуск ракет Taurus приостановили в Германии из-за отсутствия заказов
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Отсутствие заказов со стороны правительства Германии вынудило оборонный концерн MBDA приостановить производство дальнобойных крылатых ракет Taurus. Как сообщил журнал Der Spiegel, с таким заявлением выступил глава компании Томас Готшильд.

Отсутствие заказов со стороны правительства Германии вынудило оборонный концерн MBDA приостановить производство дальнобойных крылатых ракет Taurus. Как сообщил журнал Der Spiegel , с таким заявлением выступил глава компании Томас Готшильд.

Серьезный вызов Без распоряжения кабмина концерн не имеет права даже на выпуск крылатых ракет для хранения на складах, пояснил Готшильд. Также предприниматель подчеркнул, что рассчитывает на оперативное решение правительства.

«Оборонная промышленность нуждается в базовой производственной нагрузке. Это необходимо, чтобы сохранять цепочки поставок, поддерживать готовность оборудования и компетенции персонала», - указал он.

Бизнесмен добавил, что приостановка выпуска ракет Taurus станет серьезным вызовом не только для компаний, но и для поставщиков, которые найдут других покупателей на свою продукцию. Поэтому, когда в вооружении снова появится необходимость, его выпуск задержится из-за дефицита необходимых деталей.

«Для нашей отрасли приостановка производства - это серьезный случай, который приведет к большим последствиям», - констатировал глава MDBA.

О передаче ракет ВСУ Пока компания займется выпуском тысячи ракет для системы противоракетной обороны Patriot вместе с американским партнером Raytheon, заметил Готшильд. Заказ производитель получил от нескольких государств.

На вопрос о возможной передаче ракет Taurus Украине бизнесмен ответил, что это исключительно политическое решение. Он подтвердил, что вооружение поражает цели на расстоянии более 500 километров, ВСУ, по его словам, такие снаряды могли бы пригодиться. Но окончательное решение о передаче остается за правительством Германии, указал бизнесмен.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее неоднократно отказывал Украине в поставках крылатых ракет Taurus. В очередной раз он подтвердил свое решение на этой неделе, объяснив, что передача ВСУ дальнобойного оружия приведет к конфликту России и НАТО.

Политик добавил, что Германия и без этого остается лидером по объемам поставок вооружений для украинской армии.

Германия Ракеты Оружие
31 марта 2024, 12:08
Байден пригласил Трампа сыграть в гольф
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден предложил республиканцу Дональду Трампу в соцсети X сыграть в гольф. Так 81-летний демократ, вероятно, надеялся показать избирателям, что здоров и и полон сил.

«Дональд, мое предложение сыграть в гольф все еще в силе», - написал Байден.

Он также пообещал дать фору 77-летнему оппоненту, «списав три удара». Но для этого Трампу придется «самому носить свою сумку», заметил президент.

Впервые Байден пригласил сыграть Трампа в гольф после его победы на выборах в 2016 году.

На прошлых президентских выборах республиканец проиграл, но не хотел признавать свое поражение. Его сторонники начали штурмовать Капитолий, что привело к массовым задержаниям.

Позднее Трамп просил американские власти освободить попавших в тюрьмы американцев.

США Дональд Трамп Джо Байден
31 марта 2024, 11:39
Кличко назвал Киев целью для России
РИА «Новости»
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Киев может вновь стать основной целью для сухопутных войск России. Об этом в беседе с изданием Bild заявил мэр города Виталий Кличко.

«Столица это сердце страны, поэтому Киев был и остается мишенью. Но мы готовы лучше к этому, чем два года назад», - сказал он.

Кличко призвал западные страны поставить украинским военным больше систем противовоздушной обороны и зенитных ракет.

«Мы не станем разменивать территории, они не станут точкой компромисса», - добавил мэр.

Около недели назад стало известно, что российские войска нанесли ракетные удары по объекту СБУ в Киеве, который является одним из центров принятия решений. Telegram-канал «Военный обозреватель» уточнял, что под ударом оказался также американский ЗРК Patriot.

Ранее Кличко не исключил смещения Владимира Зеленского с поста президента страны.

Военные Россия Киев
31 марта 2024, 10:30
Силовики задержали в Турции 51 подозреваемого в связях с ИГ
Unsplash
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Турецкие спецслужбы продолжают операцию по борьбе с ИГ*. Глава МВД страны Али Ерликая сообщил в соцсети Х о задержании 51 подозреваемого в связях с этой террористической группировкой.

По его словам, операция проводилась в течение четырех дней в 21 провинции Турции. Задержания также проходили в Стамбуле и Анталье. Во время обысков силовики изъяли множество документов группировки.

Во вторник, 26 марта, Ерликая сообщал о 147 задержанных по подозрению в причастности к ИГ*. Всего с июня 2023 года по 25 марта 2024 года в стране задержали почти три тысячи человек, которых подозревают в связях с террористами. Из них силовики арестовали почти 700 человек.

Ранее турецкие СМИ писали, что фигуранты уголовного дела о теракте в Красногорске посещали Турцию. После проверки правоохранители Турции передали российской стороне данные по этому делу.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая группировка запрещена в России.

Турция Стамбул

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