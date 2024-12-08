Захарова посоветовала Reuters опровергнуть новость о смерти Асада

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«Интересно, сообщившее о „хайли-лайкли“ кончине Асада агентство Reuters, само себя опровергнет?» - заявила она.

Захарова напомнила, что Запад рьяно боролся с фейками. Однако новость о гибели Асада как раз являлась дезинформацией.

Асад сложил полномочия президента после того, как вооруженные оппозиционеры вошли в Дамаск. Вопреки слухам об отъезде в Африку он вместе с семьей направился в Москву и получил политическое убежище.

На Западе знали о планах сирийских повстанцев. Избранный президент США Дональд Трамп предупредил, что они попытаются свергнуть Асада. Сирийский лидер, по информации журналистов, просил Белый дом о помощи.