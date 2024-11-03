Захарова посоветовала МВД Эстонии не лезть к церкви с «либеральной политкорректностью»

Мийлитс обратился в ЭПЦ с требованием разъяснить фразу «не состоящий в браке представитель белого духовенства».

«Что же не понравилось эстонским чиновникам в „белом духовенстве“? Намек на… расизм?» - задалась вопросом Захарова.

Она напомнила, что в православной церкви есть разделение на белое и черное духовенство. К первым относятся священники, которые могут вступить в брак, вторые - насельники монастырей, давшие обет безбрачия. Цвет кожи здесь не при чем.

«Не лезьте со своей навязанной из-за рубежа либеральной политкорректностью в то, что гораздо древнее и сложнее всего, что вы можете себе представить, Тармо», - посоветовала представитель МИД.

В августе эстонские власти потребовали от ЭПЦ разорвать религиозные отношения с Россией. Из устава убрали все упоминания о Московском патриархате, хотя церковь находится под его канонической юрисдикцией.