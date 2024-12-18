«Деньги пора заплатить за то, чем пользовались. И не придумывать никакие сказки про то, что их кто-то шантажирует», - подчеркнула дипломат.

Ранее Молдавия ввела режим ЧП из-за возможного прекращения транзита российского газа через Украину. При этом сама страна отказалась признавать долг перед «Газпромом» в 709 миллионов долларов.

Политолог Юрий Светов предположил , что энергетический кризис в стране теперь продлится очень долго. Он отметил, что в этом виновато само переизбранное на второй срок руководство Молдавии во главе с Санду, которое вместо того, чтобы развивать страну, пытается объединить ее с Румынией и таким образом войти в состав Евросоюза.