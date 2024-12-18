18 декабря 2024, 15:22

Захарова посоветовала Молдавии заплатить за российский газ

РИА «Новости»
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала президента Молдавии Майю Санду заплатить за газ, вместо того чтобы рассказывать якобы о шантаже со стороны России. Такое заявление она сделала на брифинге.

«Деньги пора заплатить за то, чем пользовались. И не придумывать никакие сказки про то, что их кто-то шантажирует», - подчеркнула дипломат.

Ранее Молдавия ввела режим ЧП из-за возможного прекращения транзита российского газа через Украину. При этом сама страна отказалась признавать долг перед «Газпромом» в 709 миллионов долларов.

Политолог Юрий Светов предположил , что энергетический кризис в стране теперь продлится очень долго. Он отметил, что в этом виновато само переизбранное на второй срок руководство Молдавии во главе с Санду, которое вместо того, чтобы развивать страну, пытается объединить ее с Румынией и таким образом войти в состав Евросоюза.

Газ Мария Захарова Молдавия Россия Деньги Майя Санду
18 декабря 2024, 15:34
Антироссийскую резолюцию ЕП раскритиковали в Греции
Global Look Press
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Антироссийская резолюция Европарламента является призывом к третьей мировой войне. Такое мнение, по данным РИА «Новости», выразил вице-спикер парламента Греции от партии «Эллиники лиси» («Греческое решение») Василиос Вилиардос.

«Эта резолюция была принята большинством консерваторов, социалистов, либералов и зеленых, и то, что в ней содержится, вызывает возмущение даже у нейтрального наблюдателя», - подчеркнул он; По словам депутата, в июле Европарламент принял резолюцию, которой фактически объявил тотальную войну России. Очередной документ и вовсе выглядит как призыв к третьей мировой. Предупреждение российских властей ответить ядерными ударами на нападения не станут препятствием для дальнейшей поддержки Украины европейскими странами.

Как отметил вице-спикер греческого парламента, на Западе полагают, что необходимо немедленно передать ВСУ не только боевые самолеты, но также крылатые ракеты, включая Taurus.

Вилиардос указал на то, что в резолюции не содержатся ограничения на использование этого оружия, поэтому вся территория России может стать целью.

Ранее кандидат на пост канцлера Германии и лидер оппозиции Фридрих Мерц пообещал обсудить с США поставки на Украину дальнобойных ракет Taurus в случае своей победы на выборах.

Антироссийская резолюция Европарламента является призывом к третьей мировой войне. Такое мнение, по данным РИА «Новости» , выразил вице-спикер парламента Греции от партии «Эллиники лиси» («Греческое решение») Василиос Вилиардос.

Греция Россия Евросоюз Европарламент
18 декабря 2024, 11:30
Абхазия попросила Россию о бесплатной поставке электроэнергии
РИА «Новости»
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Абхазия обратилась к России с просьбой о бесплатной поставке 327 миллионов киловатт-часов электроэнергии в следующем году. Ответа на свое обращение власти республики пока не получили, сообщило РИА «Новости».

Электричество Абхазия Россия
18 декабря 2024, 08:47
Президент Азербайджана попросил у России деньги на восстановление Нагорного Карабаха
РИА «Новости»
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Азербайджан будет ждать инвестиции России в восстановление Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в беседе с ВГТРК и РИА «Новости».

«Мы и инвестиций ждем, и подрядчикам тоже будем рады», - сказал Алиев.

Азербайджанский лидер отметил, что первый инвестиционный проект уже осуществили в Джабраильском районе. Под руководством главы Татарстана Рустама Минниханова там открыли сервисный центр «КамАЗ».

Алиев добавил, что сейчас делегация Татарстана находится в Баку и он планирует встретиться с Миннихановым.

В сентябре 2023 года Азербайджан проводил в Нагорном Карабахе «контртеррористическую операцию». Спустя несколько дней республика вернулась в состав Азербайджана.

Секретарь армянского Совбеза Армен Григорян заявил, что Россия якобы отняла у Армении Нагорный Карабах и вернула его Азербайджану. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила это высказывание как «унижение народа» Армении.

В июне Армения и Азербайджан провели делимитацию границы и начали ее демаркацию. После этого из Нагорного Карабаха ушли и российские миротворцы.

Россия Нагорный Карабах Азербайджан Ильхам Алиев
18 декабря 2024, 00:59
Правительство США вновь оказалось на грани шатдауна
РИА «Новости»
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Двухпартийный парламент США не смог согласовать финансирование правительства. Из-за этого 20 декабря может произойти шатдаун, сообщили источники газеты The Washington Post.

Спикер палаты представителей, республиканец Майк Джонсон пообещал внести законопроект о временном финансировании на срок до 14 марта 2025 года. Если конгрессмены не одобрят его, правительственные учреждения закроются 20 декабря.

Источники WP рассказали о внутренних распрях в конгрессе. Спорными вопросами стали траты на поддержку фермеров и восстановление моста Ки-Бридж в Балтиморе. Только на эти цели потребуются 12 миллиардов долларов. Лидер большинства в сенате, демократ Чарльз Шумер сообщил, что окончательное соглашение о финансировании еще не принято. Фракции не пришли к общему мнению.

Угроза шатдауна существовала осенью 2023 года, когда Белый дом и конгресс не согласовали долгосрочный бюджет. Приостановка работы правительства угрожала не только США, но и Украине - она рисковала не получить обещанную помощь.

США Конгресс США

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