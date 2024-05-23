Захарова попросила Пашиняна назвать лжесоюзников в Нагорном Карабахе

На брифинге она прокомментировала заявление политика о том, что якобы два члена ОДКБ в 2020 году, формально будучи союзниками Армении, фактически помогали Азербайджану, сообщило РИА «Новости». Захарова призвала уточнить, о каких странах шла речь.

«Мы как-то все должны сами догадаться? Или нам потом расскажут? Мне кажется, вполне логичным было бы их озвучить, если речь идет о таких серьезных заявлениях », - сказала она.

Дипломат процитировала заявление президента Владимира Путина об усилиях России для того, чтобы Армения не чувствовала себя забытой и брошенной. Представитель МИД заверила, что с первых дней конфликта российская сторона добивалась прекращения огня.

В начале мая Путин встретился с Пашиняном после заседания Высшего экономического совета ЕАЭС. Они обсудили экономическое сотрудничество.