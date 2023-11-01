Захарова пообещала ответить Болгарии на «черную метку» российскому журналисту

Дипломат назвала экстрадицию россиянина «черной меткой» и заявила, что Россия ответит Болгарии на этот скандал. Она напомнила, что это не первый случай выпадов против сотрудников российских СМИ со стороны европейских государств.

«Это очередной противоправный ход натовцев против российских журналистов, которых они маниакально преследуют», - указала Захарова Ранее власти Молдавии заблокировали сайты некоторых российских СМИ , в том числе и «360».

Захарова назвала это действие враждебным и пообещала дать ответ на этот шаг. По ее словам, руководство Молдавии также отозвало лицензию у шести русскоязычных каналов. В черный список попали НТВ, «Звезда», РЕН ТВ, «Мир», «Москва 24».