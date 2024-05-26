26 мая 2024, 14:55

Захарова поинтересовалась, когда МУС накажет Британию за удары по Ираку

РИА «Новости»
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В МИД России отреагировали на слова прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана о запросе ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Комментарий на этот счет представитель ведомства Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале.

В ответ на слова Хана дипломат поинтересовалась, когда МУС привлечет к ответственности Великобританию за удары по территории Ирака.

«Ему осталось только ответить на вопрос, зачем британцы стали бомбить Ирак и когда их за это накажет МУС», - написала Захарова.

Днем ранее, 25 мая, Карим Хан объяснил свой запрос об ордере на арест израильских официальных лиц тем, что ни у кого нет права совершать преступления против человечности. В качестве примера прокурор МУС привел попытки покушения на членов правительства Великобритании во второй половине XX века.

«Но британцы не сказали: „Давайте сбросим 2000-фунтовую бомбу на Фоллс-роуд“», - пояснил он.

Великобритания Мария Захарова Ирак
26 мая 2024, 14:31
Премьер Грузии обвинил президента страны в измене родине
Global Look Press
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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента Саломе Зурабишвили в измене родине. Выпад против главы государства политик сделал, выступая по случаю Дня независимости, сообщил «Sputnik Грузия».

По словам премьера, в Грузии удалось сохранить мир на протяжении последних двух лет только благодаря единству и разумным шагам народа, а также избранной им власти. Тут же Кобахидзе указал на то, что этому мешали различные факторы.

«Экзистенциальные угрозы и многочисленные предательства, в том числе предательство президента Грузии», - перечислил политик.

По его мнению, после того как Грузия восстановила государственную независимость в 1991 году, она идет «по пути Моисея», который приведет ее к Земле обетованной.

Несколькими днями ранее Кобахидзе заявил, что ему угрожали судьбой премьера Словакии Роберта Фицо, пережившего покушение. Причем исходили эти угрозы от одного из еврокомиссаров.

Грузия Запад
26 мая 2024, 13:22
Россия получила неожиданную помощь от Байдена
Global Look Press
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Энергетическая политика президента США Джо Байдена сыграла на руку России. Об этом в эфире телеканала Fox News сказал губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам.

«Мы находимся в состоянии двух опосредованных войн, с Ираном и Россией. Эти страны финансируют боевые действия с нами из получаемых ими нефтяных денег. Энергетическая политика Джо Байдена помогла нашим противникам», - сказал он.

Губернатор отметил, что такая стратегия Байдена причинила ущерба энергетической промышленности в США, опустошила стратегический нефтяной резерв страны и привела к высокой инфляции.

«Безусловно, энергетика является основой каждого продукта, а у нас в стране слишком высокие цены на энергоносители. Мы сами убиваем в Америке рабочие места, предоставляя их другим государствам», - добавил Бергам.

Ранее политик-демократ Джеффри Янг назвал отставку президента США Байдена решением всех проблем мира.

США Россия Джо Байден
26 мая 2024, 12:31
Свыше 200 человек эвакуировали в Армении из-за наводнения. Отменены поезда в Грузию
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Из-за наводнения на севере Армении эвакуировали более 230 человек. Об этом со ссылкой на МВД страны сообщило РИА «Новости».

В зону бедствия направился премьер-министр Никол Пашинян, проинформировал его пресс-секретарь.

Из-за выхода из берегов реки Дебед в Армении закрыли межгосударственную дорогу в Грузию в обоих направлениях. Близ станции Айрум затоплено несколько домов. На участке от села Шнох до Техута автомобиль Opel упал в реку - по предварительным данным, в результате погиб человек.

В Алаверди затопило дома и сараи для скота. Также известно об одном упавшем в реку пожилом местном жителе, его ищут. Пострадали из-за подтопления и несколько мостов.

В пресс-службе Южно-Кавказской железной дороги предупредили, что из-за схода селя на автомобильные и железнодорожные пути на участке Айрум - Ахтала с 26 мая отменяются международные поезда по направлениям Ереван - Тбилиси - Ереван. Пассажиры, которые уже купили билеты, смогут из вернуть, добавили представители ЮКЖД.

Армения Наводнения
26 мая 2024, 12:24
США предупредили европейские банки о рисках из-за работы в России
РИА «Новости»
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Из-за работы в России европейским банкам грозят большие риски. Об этом агентству Reuters заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

«Для европейских банков работа в России создает ужасно много рисков», - сказала она.

Глава ведомства отметила, что США рассматривают варианты усиления вторичных санкций против финансовых организаций, которые содействуют проведению специальной операции на Украине. При этом она не уточнила конкретные названия банков, которым могут грозить такие ограничения.

Президент России Владимир Путин отмечал, что введенные против страны санкции создали некоторые проблемы, но открыли перед ней также новые возможности для развития.

Он уточнял, что против России ввели свыше 16 тысяч различного рода ограничений, такого давления не испытывало ни одно государство в современной истории.

США Банки Санкции Россия

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