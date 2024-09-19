Захарова ответила шуткой про закрытие Comedy Club на заявления Армении о госперевороте

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Серии взрывов пейджеров и раций в Ливане являются объявлением войны со стороны Израиля. Об этом заявил лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла, чьи слова привело агентство Al-Jazeera.

Объявление войны По его словам, инициаторы теракта объявили войну народу Ливана и суверенитету страны.

«Как можно назвать подобные преступные действия - это крупная операция? Это геноцид? Это резня?» - процитировал Насруллу телеканал Sky News.

Он отметил, что Израиль нанес удар по ливанскому движению. Несмотря на это, организация станет только сильнее, добавил глава «Хезболлы».

«Это можно назвать объявлением войны <…> Мы получили очень сильный удар, но это состояние войны», - подчеркнул он.

Также Насрулла констатировал, что израильское руководство «фактически перешло все красные линии».

Нарушение международного права Теракты в Ливане осудили многие международные структуры. Преподаватель права из Бристольского университета Джакомо Биджо обвинил Израиль в военном преступлении. В статье издания The Conversation он объяснил, что мирные граждане не могут быть законной целью для военных.

«Преднамеренное нападение на гражданских лиц запрещено и является военным преступлением в соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда», - напомнил он.

Жертвами взрывов в Ливане стали не только участники «Хезболлы», но и мирные жители, в том числе дети.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с речью после волны взрывов на ливанской территории. Он заявил, что израильские власти сделают все возможное, чтобы восстановить безопасность на севере страны.