Захарова ответила шуткой про закрытие Comedy Club на заявления Армении о госперевороте
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично ответила на утверждение армянского правительства о подготовке Россией вооруженного захвата власти в республике. Слова дипломата передало РИА «Новости».
«Я надеюсь, не по этой причине закрылся Comedy Club?» - ответила она на соответствующий вопрос журналиста во время Евразийского женского форума.
Ранее Служба национальной безопасности Армении заявила, что в стране задержали группу, которая якобы занималась вербовкой участников операции по захвату власти в Ереване. При этом никаких доказательств не привели.
Директор исследовательского центра «Ближний Восток - Кавказ» Станислав Тарасов усомнился в попытке государственного переворота в Армении. По мнению политолога, власти страны уже самостоятельно стали придумывать заговоры.