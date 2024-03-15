Захарова ответила президенту Латвии, желающему разрушить Россию

Читайте нас в:

Латышский президент Эдгар Ринкевич написал в социальных сетях фразу на латыни: Russia delenda est. Она является отсылкой к известному выражению «Карфаген должен быть разрушен». Захарова напомнила, что эта фраза принадлежит выдающемуся римскому оратору и государственному деятелю Марку Порцию Катону.

Проблема в том, что, цитируя классика, латышский политик ничего о нем не знает.

«Ликвидировать безграмотность Ринкевича невозможно - он безнадежен. Но за Катона я вступлюсь», - написала Зарахова.

Дипломат напомнила, что Катон Старший критиковал пороки и разврат в высших кругах римского общества и призывал к соотечественников воздержанности и бережливости. В частности, Катон осуждал распространенность гомосексуализма в Риме. А процитировавший его Ринкевич является открытым гомосексуалистом.

«Ринкевич хотел сверкнуть умом, а сверкнул тем, что считает важнее», - сделала вывод Захарова.

В январе прошлого года Эдгар Ринкевич, бывший тогда главой МИД Латвии, подготовил доклад о внешней политике республики. Одним из приоритетов страны, по мнению Ринкевича, является «разгром России».