28 марта 2024, 22:27

Захарова ответила Кирби поговоркой на оскорбление российских чиновников

РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вспомнила поговорку в ответ на оскорбления российских чиновников со стороны координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби. Своим мнением дипломат поделилась в своем Telegram-канале.

«В русском таких пословиц нет, потому что „навоз во рту носят“ не у нас, а за океаном», - написала она.

Также Захарова привела русскую поговорку: «У кого что болит, тот о том и говорит», отметив, что для нее стало понятно, почему в США популярно выражение «вымыть рот с мылом».

Представитель Белого дома Джон Кирби ранее произнес поговорку о продавцах навоза, когда говорил о российских чиновниках, которые не поверили в причастность ИГИЛ* к теракту в Crocus City Hall.

*Запрещенная в России террористическая организация.

США Мария Захарова Россия МИД РФ
28 марта 2024, 21:53
«Продавцы навоза». Кирби оскорбил чиновников из России из-за заявлений о теракте
Unsplash
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Представитель Белого дома Джон Кирби произнес поговорку о продавцах навоза, когда говорил о чиновниках из России, которые не верят в причастность ИГИЛ* к теракту в Crocus City Hall. Его процитировало РИА «Новости».

«Мой дядя часто говорил <…> лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза», - сказал он.

Кирби отметил, что за нападение в Crocus City Hall ответственны боевики ИГИЛ*. По словам представителя Белого дома, США и дальше будут сохранять бдительность и предупреждать о террористической угрозе, вне зависимости от взаимоотношений.

Официальный представитель Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон ранее заявил, что Украина не причастна к расстрелу зрителей в Crocus City Hall, переложив вину на ИГИЛ*.

*Запрещенная в России террористическая организация.

США Белый дом в США Россия Чиновники
28 марта 2024, 21:39
В США заявили, что предупредили Россию о теракте
РИА «Новости»
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США передали России «четкую и детальную информацию» о готовящейся террористической атаке незадолго до нападения на подмосковный Crocus City Hall. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер, сообщило РИА «Новости».

«Седьмого марта мы предоставили [Москве] четкую и детальную информацию о террористической угрозе <…> и это было не первое предупреждение, которое мы передали России», - сказал Миллер.

При этом он не привел каких-либо подробностей. До него аналогичное заявление сделал представитель Белого дома Джон Кирби, но тоже без уточнения, какой характер носила переданная информация.

Примечательно то, что еще раньше газета The New York Times написала о том, что спецслужбы США не предоставили российской стороне информацию об угрозе теракта из опасений, что в России могут узнать об их методах работы или источниках разведданных. Издание ссылалось на чиновников из европейских и американских служб безопасности.

Ранее Следственный комитет сообщил о получении доказательств связи террористов, атаковавших Crocus City Hall, с украинскими националистами.

США Терроризм Госдеп США Россия Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 21:01
Киргизия приобрела для президента самолет А-320
РИА «Новости»
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Самолет Airbus A-320, купленный для президента Киргизии Садыра Жапарова, прибыл в Бишкек. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

«В Киргизскую Республику прибыл самолет Airbus A320 - новый борт номер 1», - указали в сообщении.

Самолет произвели в 2002 году. Другие подробности покупки не указывались. Новый «борт № 1» в аэропорту встретил председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Киргизской Республики Акылбек Жапаров.

Он отметил, что Киргизия «встала на путь развития», за счет бюджетных закупают не только специальную и военную технику, но и передовое медицинское оборудование.

Ранее министерство труда Киргизии предупредило, что в стране выявили вербовку местных жителей для совершения терактов в России. По данным ведомства, вербовщики ищут людей на сайтах знакомств, через социальные сети и в мессенджерах.

Киргизия Самолеты
28 марта 2024, 18:59
Высокопоставленного члена ИГ уничтожили в Ираке
РИА «Новости»
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Службы безопасности Ирака уничтожили одного из высокопоставленных командиров ИГ*, который отвечал за переброску вооружений и террористов в Сирии и Ираке. Заявление командования привел портал Shafaq News.

«Силы безопасности Ирака в координации с Объединенным оперативным командованием уничтожили террориста Самира Хидра Шарифа Шихана ан-Намрави, отвечающего за переброску взрывчатых веществ, техники и оружия, а также перемещение людей на территории Сирии и Ирака», - заявили в пресс-службе.

В штабе уточнили, что цель уничтожили благодаря интенсивному наблюдению и точной разведывательной работе. Согласно информации командования, ан-Намрави участвовал в вооруженных операциях против мирного населения иракской провинции Анбар.

*«Исламское государство» / ИГ - запрещенная в России террористическая организация.

Терроризм Ирак

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