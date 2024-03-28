Захарова ответила Кирби поговоркой на оскорбление российских чиновников

«В русском таких пословиц нет, потому что „навоз во рту носят“ не у нас, а за океаном», - написала она.

Также Захарова привела русскую поговорку: «У кого что болит, тот о том и говорит», отметив, что для нее стало понятно, почему в США популярно выражение «вымыть рот с мылом».

Представитель Белого дома Джон Кирби ранее произнес поговорку о продавцах навоза, когда говорил о российских чиновниках, которые не поверили в причастность ИГИЛ* к теракту в Crocus City Hall.

*Запрещенная в России террористическая организация.