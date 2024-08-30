30 августа 2024, 00:47

Захарова оценила высказывания Макрона по делу Дурова

РИА «Новости»
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Президенту Франции Эммануэлю Макрону в будущем придется ответить на неудобные вопросы, связанные с задержанием в Париже основателя Telegram Павла Дурова. Представитель МИД России Мария Захарова заявила об этом в своем Telegram-канале.

Она прокомментировала выступление французского лидера в Белграде, где Макрон заявил, что все произошедшее с Дуровым нельзя считать политическим преследованием.

По словам президента, это юридическое разбирательство. Захарова предупредила политика о последствиях этой кампании.

«Думаю, следующий вопрос Макрону будет таким: „Каково это быть на месте тех, кого ты вчера безосновательно обвинял в том, что делаешь сегодня сам?“. Как говорится, отвечать ему не переотвечать на эти и аналогичные вопросы», - сказала она.

Кроме Telegram власти Франции давили на администрацию видеохостинга Rumble. Ее владельцу Крису Павловски пришлось уехать из страны.

Мария Захарова Эммануэль Макрон МИД РФ Аресты Франция Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции
30 августа 2024, 00:11
В США репортеры нашли пропавшего ребенка, когда снимали о нем репортаж
Unsplash
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В Нью-Йорке журналисты нашли девятилетнего мальчика во время съемки сюжета о его исчезновении. Они заметили ребенка на крыше дома, когда облетали город на вертолете, сообщил телеканал CBS News.

Мальчик ушел в школу в Бруклине и исчез. Полиция распространила его приметы, одной из которых стал оранжевый галстук на шее. Именно по этой детали одежды корреспондент программы Chopper 2 Дэн Райс узнал его, когда с вертолета снимал сюжет.

«Когда мой пилот Эрик Росс и я кружили над зданием, мы наткнулись на человека, сидящего в кресле здесь, на крыше. Мы увеличили масштаб изображения с помощью камеры - похоже, это был ребенок, который подходил под описание пропавшего», - рассказал журналист.

Он вызвал полицию, и догадки подтвердились. Мальчик вернулся к родителям, которые все это время находились в том же здании и не знали, где их сын.

Похожий случай произошел весной в Челябинске. Полицейские искали 10-летнего мальчика. Оказалось, он просто гулял по городу.

США Вертолеты Дети Журналистика
29 августа 2024, 23:54
La Tomatina. Фестиваль битвы томатов эпично прошел в Испании
Freepik
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Ежегодный фестиваль La Tomatina, причем 77-й по счету, провели в испанском городе Буньоле. Для «томатных битв» местные жители потратили около 120 тонн помидоров, сообщили в Telegram-канале NEWS.ru.

Праздник состоялся 28 августа. Традиционно его проводят в последнюю среду третьего летнего месяца.

Горожане установили на главной площади смазанный маслом шест, а на его вершине закрепили кусок ветчины. Фестиваль объявляется открытым, когда кто-то из присутствующих до нее доберется.

После этого гости праздника начинают кидаться друг в друга помидорами. Кстати, овощи для этих целей специально заранее выращивали, в пищу они непригодны.

После массового сражения жители Буньоле помогли коммунальщикам навести порядок на улицах, которые благодаря содержащейся в помидорах кислоте еще и дезинфицируются.

В сентябре в Нижнем Новгороде проведут фестиваль документального кино, посвященный новой культуре Beat Weekend.

Праздники Фестивали Продукты
29 августа 2024, 17:01
«Может общаться». Какие ограничения ввели для Дурова после выхода под залог
Global Look Press
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Решение французского суда об изъятии паспортов у основателя и владельца мессенджера Telegram на время следствия связано с наложенным на него запретом покидать территорию страны. Об этом в комментарии 360.ru заявила юрист и специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Она добавила, что также предпринимателя обязали два раза в неделю отмечаться в полиции. Ограничений на общение, работу или передвижение на Дурова не наложили.

«Досудебный залог не предполагает домашнего ареста, когда запрещены какие-то действия, связанные с перемещением и запретом на общение с третьими лицами. Поэтому Павел Дуров может общаться со всеми, включая родственников», - заявила Ярмуш.

Собеседница 360.ru подчеркнула, что официального постановления суда не видел никто, и есть только заявление прокуратуры Парижа. Но ни о каких других, кроме перечисленных ограничений, в ведомстве не говорили.

«Паспорта изъяли для того, чтобы он не мог уехать с территории Франции. Для того, чтобы работать и даже руководить Telegram, паспорт не нужен. Сотрудники его прекрасно знают и так», - добавила Ярмуш.

Юрист добавила, что назначенный Дурову судебный надзор и введенные против него ограничения показали, что он стал подозреваемым по уголовному делу. На свидетелей такие нормы не распространяются. В рамках расследования следователи установили его причастность к преступлениям, которое совершило неустановленное лицо.

«Во Франции под залог отпускают даже тех. кто подозревается в совершении убийства. Люди спокойно ждут, пока идет следствие. Его главная задача сейчас отвечать на запросы следователя: приходить для дачи объяснений, очную ставку и допрос. Если он не уклоняется и выполняет все требования, то зачем его держать под стражей?» - пояснила Ярмуш.

Собеседница добавила, что Дуров теперь находится вне стен тюрьмы, куда его поместили после задержания и может хотя бы частично вернуть тот уровень жизни, который у него был.

Франция Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции
28 августа 2024, 23:31
Молдавии предрекли судьбу евроокраины
РИА «Новости»
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Курс на евроинтеграцию приведет Молдавию к возможности стать евроокраиной. Республика уже потеряла поставки газа из России по низким ценам, сообщил в своем Telegram-канале депутат парламента от оппозиционного блока «Победа» Александр Суходольский.

«Курс на ЕС ведет только к одному: стать нищей евроокраиной, до которой никому нет дела. Мы обязаны сказать „нет“ на референдуме», - написал он.

Суходольский отметил, что республика потеряла поставки газа из России по низким ценам, но при этом начала его покупать у «хорошей» Европы. Теперь жители страны платят за газ кратно дороже.

Депутат напомнил, что цены на газ на европейском рынке отличаются неустойчивостью и постоянно растут. На это влияют политические и экономические обстоятельства, которые «не по карманам Молдавии».

МИД РФ ранее обратился в властям Молдавии не предпринимать шагов для эскалации украинского кризиса , чтобы не стать его непосредственным участником.

Газ Молдавия Европа Россия

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