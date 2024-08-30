Захарова оценила высказывания Макрона по делу Дурова

Она прокомментировала выступление французского лидера в Белграде, где Макрон заявил, что все произошедшее с Дуровым нельзя считать политическим преследованием.

По словам президента, это юридическое разбирательство. Захарова предупредила политика о последствиях этой кампании.

«Думаю, следующий вопрос Макрону будет таким: „Каково это быть на месте тех, кого ты вчера безосновательно обвинял в том, что делаешь сегодня сам?“. Как говорится, отвечать ему не переотвечать на эти и аналогичные вопросы», - сказала она.

Кроме Telegram власти Франции давили на администрацию видеохостинга Rumble. Ее владельцу Крису Павловски пришлось уехать из страны.