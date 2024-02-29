Захарова оценила уровень отношений России с Германией и Францией

«Касаясь отношений с Германией и Францией, хотелось бы подчеркнуть, что в худшую сторону на них на данном этапе мало что может повлиять. Они уже находятся на низком уровне», - сказала она.

Захарова отметила, что бывшие партнеры России решили сами оставить накопленный несколькими поколениями багаж двустороннего сотрудничества.

«Это не наш выбор. Мы на протяжении двух лет наблюдаем, как страны НАТО накачивают смертоносными системами Украину, снабжают разведывательными данными и обучают военнослужащих, чем способствуют эскалации конфликта», - добавила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что соглашения о безопасности между Украиной и западными странами уже ничего не поменяют по существу.