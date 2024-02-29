29 февраля 2024, 08:27

Захарова оценила уровень отношений России с Германией и Францией

РИА «Новости»
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Подписанные Украиной соглашения о безопасности с Францией и Германией не повлияют на отношения этих стран с Россией, так как они уже находятся на беспрецедентно низком уровне. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Касаясь отношений с Германией и Францией, хотелось бы подчеркнуть, что в худшую сторону на них на данном этапе мало что может повлиять. Они уже находятся на низком уровне», - сказала она.

Захарова отметила, что бывшие партнеры России решили сами оставить накопленный несколькими поколениями багаж двустороннего сотрудничества.

«Это не наш выбор. Мы на протяжении двух лет наблюдаем, как страны НАТО накачивают смертоносными системами Украину, снабжают разведывательными данными и обучают военнослужащих, чем способствуют эскалации конфликта», - добавила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что соглашения о безопасности между Украиной и западными странами уже ничего не поменяют по существу.

Германия Мария Захарова Международные отношения Россия Франция
29 февраля 2024, 07:50
Новая Зеландия ввела очередные антироссийские санкции
Freepik
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Министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии сообщило о введении новых санкций против России. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Рестрикции ввели против 45 физических лиц и 16 компаний, которые, как считают в Веллингтоне, помогают России уклоняться от санкций или содействуют закупкам военной техники. Кроме того, Новая Зеландия ввела ограничения на стоимость нефти российского происхождения.

Власти Новой Зеландии последовали примеру западных стран, которые ввели антироссийские санкции из-за спецоперации. Они надеются, что рестрикции будут препятствовать развитию технологий в России.

Ранее европейские власти включили в 13-й пакет санкций руководителей некоторых российских предприятий, связанных с оборонным комплексом. В Госдуме заявили, что страна уже адаптировалась к этим ограничениям , они практически не влияют на российскую экономику.

Санкции Россия Новая Зеландия
29 февраля 2024, 06:59
Демократы договорились с республиканцами по шатдауну
Unsplash
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Лидеры конгресса США заключили соглашение, которое позволит не останавливать работу правительства в марте. Для предотвращения шатдауна они примут первый пакет законов о финансировании, сообщило Politico.

Ведущим законодателям удалось прийти к соглашению о финансировании до сентября шести наименее спорных статей расходов, а именно сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, окружающей среды, объединенного проекта о торговле, науке и юстиции. Официальный текст выпустят к выходным и утвердят счета на следующей неделе, чтобы избежать шатдауна 8 марта.

Остальные меры на 2024 финансовый год, в том числе траты Пентагона, Министерства внутренней безопасности, Министерства труда, здравоохранения, социальных служб и образования, получат новый крайний срок - 22 марта. Если к этому времени их не утвердят, придется приостановить работу правительства.

Одним из самых спорных стал проект помощи Украине , Израилю, Тайваню и мер по обеспечению безопасности южной границы США. Украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что без артиллерийских систем и средств ПВО его армия не справится.

США Конгресс США
29 февраля 2024, 06:22
Трампу после победы в Мичигане запретили участвовать в праймериз Иллинойса
Unsplash
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Предварительное внутрипартийное голосование республиканцев в штате Иллинойс пройдет без участия Дональда Трампа. Судья округа Кук Трейси Портер постановила исключить его имя из бюллетеней, сообщило Chicago Sun-Times.

Праймериз запланировали 19 марта. Трейси Портер удовлетворила требование обвинителя и приказала избирательной комиссии штата выпустить бюллетени без упоминания бизнесмена. Судебное решение вступит в силу 1 марта, защита сможет его обжаловать.

Основанием для дисквалификации стала четвертая поправка к конституции о том, что должностным лицам запретят снова заступать на службу в случае участия в мятеже. Противники Дональда Трампа потребовали признать нападение на Капитолий 6 января 2021 года восстанием и на этом основании запретить республиканцу баллотироваться в президенты.

Адвокат Кэрин Ледерер заявила, что Трейси Портер действительно изучила материалы дела. Представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг пообещал обжаловать вердикт в ближайшее время.

Дональд Трамп отпраздновал победу на праймериз Республиканской партии в Мичигане. В голосовании демократов в том же штате лидировал его главный соперник Джо Байден.

США Дональд Трамп Выборы президента США
29 февраля 2024, 02:47
Жителя Одессы чуть не мобилизовали в троллейбусе
РИА «Новости»
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Сотрудники военкомата в Одессе попытались мобилизовать мужчину прямо в троллейбусе, но им помещали другие пассажиры. Видео конфликта опубликовало издание «Страна.ua».

На кадрах видно, как в салон троллейбуса зашли люди в военной форме и потребовали документы у одного из пассажиров. При этом они не представили удостоверения сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), а только военные билеты.

Пассажир возразил, что военные билеты не дают им права проверять документы. За него вступились попутчики, и военкомам пришлось отступить.

На прошлой неделе украинское издание ТСН сообщило, что житель Винницкой области смог избежать мобилизации, дважды придя в военкомат пьяным.

По закону нетрезвых нельзя направлять в воинские части, хотя украинец уверял, что хочет пойти служить. В итоге его так и не мобилизовали. Военкомат подал на мужчину в суд, но его оправдали.

Суд Одесса Военные Мужчины

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