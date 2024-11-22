Захарова оценила слова сенатора США о вторжении в Нидерланды после решения МУС

Она процитировала призыв сенатора, который назвал МУС «пародией на правосудие», а прокурора Карима Хана - «ненормальным фанатиком». В своем заявлении политик призвал президента США Джо Байдена начать интервенцию Нидерландов в качестве ответной меры за преследование представителей страны-союзника.

«Жду высылку американских дипломатов из Гааги, а затем из других стран ЕС (в знак солидарности). Выступление британского премьер-министра в парламенте с заявлением о „хайли-лайкли“ угрозе жизни подданного Его величества, Карим Хана. Заявление Байдена о поддержке Нидерландов как союзника по НАТО», - написала Захарова.

МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта в минувший четверг, 21 ноября по подозрению в совершении преступлений против человечности в секторе Газа. Кроме израильских политиков, под арест также подвели командующего военным крылом палестинской группировки ХАМАС Мухаммеда Ад-Дейфа.