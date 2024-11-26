Захарова оценила слова адмирала Бауэра о превентивных ударах по России
НАТО обсуждает превентивные удары по России, не изучив обновленную ядерную доктрину. Такое заявление в комментарии РИА «Новости» сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Видимо, не дочитали обновленную ядерную доктрину», - отметила дипломат.
Таким образом Захарова оценила слова главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра. Тот сказал, что альянс обсуждает нанесение высокоточных превентивных ударов по российской территории на случай военного противостояния.
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил ранее, что вступление страны в НАТО поможет завершить украинский конфликт. Таким образом мир «избежит ядерной катастрофы».