Захарова объяснила заявление НАТО о «гибридных атаках» со стороны России
Североатлантический альянс занимается дезинформацией и взвинчиванием градуса антироссийской истерии. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее процитировала пресс-служба ведомства.
Дипломат прокомментировала сообщение НАТО о том, что Россия якобы устраивает гибридные атаки против стран-членов блока.
«Североатлантический альянс и руководство отдельных государств-членов занимаются тем, что у них получается лучше всего - дезинформацией <…> для того, чтобы оправдать невиданные масштабы милитаризации Европы», - подчеркнула Захарова.
Представитель МИД добавила, что НАТО занимается подготовкой к «потенциальному конфликту» с Россией. По ее словам, на это указывают учения альянса Steadfast Defender у российских границ.
Ранее Захарова назвала провокационными маневры блока на территории Финляндии. Смысл этих учений заключается в том, чтобы оказать военное давление на Россию, заключила дипломат.