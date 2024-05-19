19 мая 2024, 19:38

Захарова объяснила причину приглашения Макрона в Грузию

РИА «Новости»
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Приглашение президентом Грузии Саломе Зурабишвили французского коллеги Эммануэля Макрона на День независимости республики вызвано попытками Франции создать на Кавказе новую колонию. Такое мнение в своем Telegram-канале высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Видимо, в Елисейском дворце истерично ищут место под новую Новую Каледонию, выбирая между Грузией и Арменией»., - подчеркнула дипломат.

По ее словам, французским властям впору озаботиться освобождением от колониального ига канаков - коренных народов Меланезии, проживающих в Новой Каледонии, а не заниматься вопросами «освобождения» Кавказа.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Le Tribune заявила, что Макрон должен приехать в Грузию, чтобы окончательно освободить Кавказ «от менталитета советского ига и российского влияния».

Франция объявила острова Новой Каледонии, расположенных в Тихом океане, своим владением в 1853 году. В 1980-х - начале 1990-х годов в регионе происходили беспорядки, организованные местным населением под лозунгом предоставления им независимости.

Ранее Зурабишвили наложила вето на закононопроект об иноагентах, назвав его «русским законом». Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили отметил, что был готов к подобному развитию событий.

Грузия Мария Захарова МИД РФ Франция
19 мая 2024, 20:15
Иранские военные присоединились к поискам вертолета с Раиси
Pxhere
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Вооруженные силы Ирана задействовали для поисково-спасательной операции вертолета, рухнувшего с президентом страны Ибрахимом Раиси на борту. Об этом сообщил телеканал Press TV.

«Начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Бакери приказал мобилизовать все ресурсы и возможности армии», - указано в сообщении.

Бригады скорой медицинской помощи, в том числе технических специалистов и врачей, отправили на место сразу после сообщения о крушении. Для оказания помощи также задействовали аварийный вертолет, но ему пришлось вернуться, поскольку он не смог приземлиться из-за сильного тумана.

Президент Раиси возвращался с церемонии открытия плотины на реке Аракс, где присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Вертолет Ми-171, на котором следовал глава государства, мог совершить жесткую посадку из-за плохих погодных условий. Появилось первое видео поисков вертолета президента Ирана.

Ранее иранский чиновник на условиях анонимности заявил Reuters, что жизнь президента Ирана Эбрахима Раиси, вероятно, оказалась под угрозой после крушения вертолета.

Вертолеты Военные Врачи Видео Иран Армия Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
19 мая 2024, 18:45
Жизнь Раиси оказалась под угрозой после крушения вертолета
РИА «Новости»
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Жизнь президента Ирана Эбрахима Раиси оказалась под угрозой после крушения вертолета, на котором он летел над горной местностью в условиях сильного тумана. Об этом сообщило Reuters.

«Сообщения, поступающие с места посадки вертолета, вызывают очень серьезные опасения», - заявил иранский чиновник, на которого сослалось агентство.

При этом он выразил надежду на то, что лидер страны не пострадал.

Ранее глава МВД Ирана Ахмед Вахиди предположил, что вертолет Ми-171, на котором следовал Раиси, мог совершить жесткую посадку из-за тумана. По его словам, погодные условия и сложный рельеф местности усложнили работу спасателям.

Вертолеты Спасатели Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
19 мая 2024, 18:42
Два вертолета из кортежа Раиси достигли места назначения
РИА «Новости»
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Кортеж президента Ирана Эбрахима Раиси состоял из трех вертолетов, два из них успешно долетели до точки назначения — Тегерана. Об этом сообщил телеканал Press TV.

Кортеж президента Ирана Эбрахима Раиси состоял из трех вертолетов, два из них успешно долетели до точки назначения - Тегерана. Об этом сообщил телеканал Press TV.

Воздушное судно, на котором находился иранский лидер, совершило аварийную посадку в провинции Восточный Азербайджан. Остальные вертолеты продолжили путь.

«Два других вертолета с некоторым числом министров и чиновников благополучно достигли пункта назначения», - отметили в издании.

Ранее агентство IRNA обнародовало видеозаписи со спасательно-поисковой операцией , в ней участвовали 20 спасательных отрядов. В вертолете помимо президента также находились министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахян и местные чиновники. Поиски осложнились из-за густого тумана, сильно повлиявшего на видимость.

Вертолеты Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
19 мая 2024, 18:42
США испугались шпионажа от китайских ремонтных судов
Pxhere
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США переживают, что подводные оптоволоконные кабели уязвимы для якобы шпионажа со стороны китайских ремонтных судов. Об этом сообщило издание Wall Street Journal.

«Подводные кабели, по которым передается интернет-трафик через Тихий океан, могут быть уязвимы для манипуляций со стороны китайских ремонтных судов», - сделали необычное предупреждение для телекоммуникационных компаний американские чиновники.

Китайская компания SB Submarine Systems, помогающая ремонтировать международные кабели, скрывает местонахождение своих судов от служб радио- и спутникового слежения. Такое заявление сделали чиновники Госдепартамента. Они не могут найти этому объяснения.

Ранее США испугались фантомной скорости судостроения в Китае. Новые корабли очень похожи на шведские корветы Visby, их создали из плоских поверхностей, которые снижают заметность аппарата на радарах.

Беспокойство Запада вызывает и развитие российско-китайских отношений. Однако самая серьезная проблема для Штатов - раскол внутри американского общества , считает адмирал военно-морских сил в отставке Джеймс Ставридис.

США Шпионаж

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