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«Видимо, в Елисейском дворце истерично ищут место под новую Новую Каледонию, выбирая между Грузией и Арменией»., - подчеркнула дипломат.

По ее словам, французским властям впору озаботиться освобождением от колониального ига канаков - коренных народов Меланезии, проживающих в Новой Каледонии, а не заниматься вопросами «освобождения» Кавказа.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Le Tribune заявила, что Макрон должен приехать в Грузию, чтобы окончательно освободить Кавказ «от менталитета советского ига и российского влияния».

Франция объявила острова Новой Каледонии, расположенных в Тихом океане, своим владением в 1853 году. В 1980-х - начале 1990-х годов в регионе происходили беспорядки, организованные местным населением под лозунгом предоставления им независимости.

Ранее Зурабишвили наложила вето на закононопроект об иноагентах, назвав его «русским законом». Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили отметил, что был готов к подобному развитию событий.