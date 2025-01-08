Захарова объяснила, как надо воспринимать слова Трампа о Гренландии и Канаде

«Мне кажется это надо ему вопросы задать, давайте все-таки себе скажем, что он пока еще не вступил в должность <… >. На сегодняшний момент, это все-таки нужно рассматривать с этого угла», - подчеркнула она.

Дипломат призвала относиться с серьезностью к словам Трампа, после того, как тот станет главой США и сможет говорить с позиции государственного лидера. Она также предположила, что республиканец с помощью скандальных заявлений «дает обратные пассы того, [что] было и в его адрес сказано».

Ранее Трамп опубликовал две карты , на которых к США присоединили Канаду. Также политик предложил канадскому руководству сделать страну еще одним американским штатом. По данным телеканала «Звезда» , премьер-министр Канады Джастин Трюдо раскритиковал это предложение. Он выразил уверенность, что канадская территория никогда не станет частью США.