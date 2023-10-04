Захарова обвинила Германию в реабилитации нацизма

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Руководство Германии, по ее словам, забыло уроки истории, хотя должно помнить их лучше других, быть более чувствительным и нетерпимым к любым проявлениям человеконенавистнической идеологии, где бы это ни происходило.

«Но мы видим обратное. Берлин отрицает общепризнанный факт сотрудничества украинских националистов с гитлеровским третьим рейхом. Вывод закономерный - в нынешней Германии реабилитация нацизма идет полным ходом», - сказала она.

Мария Захарова назвала англосаксов еще более циничными людьми, ведь они ради достижения цели готовы истребить всех украинцев и реабилитировать «все, что угодно».

Представитель МИД объяснила заявление председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман о том, что возможные удары Вооруженных сил Украины ракетами Taurus по территории России оправданы, проявлением русофобии и реваншизма. Мария Захарова сказала, что в Германии не осознали последствий накачки Украины оружием.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что тщательно взвешивал все решения о поставках танков, систем ПВО и других вооружений на Украину. Германия оказала киевскому режиму гуманитарную, финансовую и военную помощь на 22 миллиарда евро.