Захарова обвинила Финляндию в нежелании обсуждать открытие границы с Россией

По ее словам, финское руководство уклоняется от прямого диалога пограничных служб.

«Заявления финской стороны <…> не несут в себе никакой новизны и продиктованы, на наш взгляд, исключительно политизированным подходом властей Финляндии к вопросам обеспечения функционирования совместной границы», - отметила Захарова отвечая на вопрос журналистов о закрытии границы.

Она подчеркнула, что действия финской стороны являются «возведением новых разделительных линий» и напоминают возврат к временам холодной войны. Решение о закрытии границ приняла Финляндия, и именно на ней лежит ответственность за нарушение международных обязательств, добавила дипломат.

Ранее финские власти отказались возобновить работу пограничных с Россией пунктов после 10 февраля. Премьер-министр Петтери Орпо объяснил, что границу не откроют, пока руководство страны не выработает меры для сдерживания миграции.