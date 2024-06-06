06 июня 2024, 23:19

Захарова обвинила Евросоюз в дискриминации россиян

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Международные правовые институты деградировали, а дискриминация всего, что связано с Россией, стала для Европы нормой. Об этом «Известиям»сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«За последние полтора-два года преследование соотечественников по принципу гражданства, языка и национальности в странах Евросоюза стало системным. Нарушаются ключевые права русских», - отметила она.

Дипломат напомнила, что в прибалтийских и других странах Евросоюза приняли законы, ограничивающие право россиян на получение виз, вида на жительство и покупку недвижимости.

Также в Финляндии наблюдаются случаи травли русскоязычного населения на фоне масштабной русофобской кампании, развернутой финскими СМИ. Власти страны хотят вытеснить русскоязычное образование, закрыв «финско-русские классы» в приграничных.

ЕС и ОБСЕ предпочитают не замечать нарушений прав россиян и русскоязычных в Прибалтике, Финляндии, Польше и других странах Запада, добавила Захарова.

Ранее стало известно, что власти Латвии планируют депортировать порядка 800 российских пенсионеров , которые жили в стране по ВНЖ.

Международные правовые институты деградировали, а дискриминация всего, что связано с Россией, стала для Европы нормой. Об этом «Известиям» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Финляндия Мария Захарова Россия Евросоюз МИД РФ
06 июня 2024, 22:55
В США захотели полностью запретить торговлю с Россией
РИА «Новости»
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В США задумались о введении полного запрета на торговлю с Россией, убедившись, что многочисленные санкции не смогли повлиять на ее экономику. Эмбарго ударит не только по американцам, но и большей частью по Европе, рассказал «Свободной Прессе» депутат Госдумы Леонид Калашников.

Вашингтон решил лишить Россию экспортных доходов, но с оговорками. Власти США считают, что ранее введенные санкции она легко обходит. Кроме того, страны Запада, как и сами американцы, нарушают свои же запреты, закупая у РФ, в частности, нефть, газ, металл и ядерное топливо.

Калашников предположил, что запрет обсудят, скорее всего, на заседании G7. Если говорить об ущербе, то введение эмбарго на торговлю с РФ может нанести ей дополнительный вред, но российские власти к этому готовы.

По словам депутата, «объемы, которые мы продаем на Запад, небольшие, и мы четко понимаем, что с этими объемами дальше делать».

«Будет „тотальное эмбарго“ для нас болезненным? Конечно, будет. Но и для Европы это обернется большим ущербом, особенно для тех стран, которые не могут обойтись без наших газа и нефти», - подчеркнул он.

Также есть разница, между какими странами будет введено торговое эмбарго - между РФ и США или США введут его вместе с европейскими странами, добавил он. К слову, с 2023 году американцы закупили у России обогащенный уран, палладий и минеральные удобрения, заплатив четыре миллиарда долларов. Россия же найдет себе другие рынки сбыта в любом случае.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в ПМЭФ участвовали иностранные бизнесмены , пусть и тайком.

США Торговля Санкции Россия
06 июня 2024, 22:43
Песков объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена
РИА «Новости»
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Опустившийся до оскорблений президент США Джо Байден губит собственную репутацию. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал очередной выпад американского президента в адрес президента России Владимира Путина.

В комментарии телеканалу Al Arabiya Песков подчеркнул, что Путин никак не реагирует на подобное поведение. Поэтому никакого ответа от него ждать не стоит.

«Заявления президента США о Путине только вредят собственной репутации Байдена. <…> Путин не реагирует на такое хамство, поэтому не будет отвечать подобным образом», - заявил представитель Кремля.

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News назвал Путина «непорядочным человеком, который его беспокоит уже 40 лет». Американский лидер добавил, что считает президента Россию диктатором, который изо всех сил пытается удержать страну и при этом продолжать наступление.

США Дмитрий Песков Россия Джо Байден
06 июня 2024, 21:54
Еда по карточкам. В Германии подготовили план на случай войны с Россией
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Правительство ФРГ заранее разработало план действий на случай вооруженного конфликта с Россией. Его опубликовала немецкая газета Bild.

«Войска НАТО будут перебрасываться через всю Германию на восточный фланг, при этом силы бундесвера будут находиться уже там», - отметили в статье.

По данным издания, в плане напрямую указали, что в случае одновременного нападения в нескольких местах немецкие власти не смогут помочь всем. Таким образом, людям придется самим справляться с трудностями Также исключен запрет на роспуск действующего парламента на то время, пока Германия будет обороняться. В случае нехватки продовольствия, авторы текста предложили ввести нормы на распределение пищи посредством карточек. Кроме того, правительство соберет «аварийный запас» риса, бобовых и сгущенки, чтобы обеспечить население одним горячим обедом в день.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что жители страны стали чаще задавать вопросы о поддержке Украины. Речь идет о чрезмерных шагах властей страны, которые повышают угрозу расширения конфликта.

Германия Войны Россия НАТО
06 июня 2024, 21:22
Британская королева отказалась пожать руку супруге Макрона в Нормандии
РИА «Новости»
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Королева Великобритании Камилла отказалась пожать руку супруге президента Франции Брижит Макрон на мероприятии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Неловкий момент: Брижит Макрон нарушает королевский протокол, пытаясь взять за руку королеву Камиллу у мемориала „Дня Д“ в Нормандии», - заявили в материале.

На видео попал момент, когда жена Эммануэля Макрона слегка сжала руку королевы после возложения венков у британского мемориала в нормандской коммуне Вер-сюр-Мер. Супруга короля Карла III никак не отреагировала на этот жест.

Протокол нарушил и сам французский лидер, когда заставил монарха с супругой ждать, опоздав на 20 минут на поминальную службу.

Коронованные особы и президентская чета посетили мемориал, чтобы отдать дань памяти британским военным, погибшим в июне 1944 года во время высадки англо-американских войск в Нормандии. Тогда удалось открыть второй фронт. При этом основным направлением боевых действий оставалось советско-германское, где были сосредоточены главные силы противника.

Ранее стало известно, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон может больше никогда не вернуться к королевским обязанностям в полной мере, чтобы не рисковать здоровьем.

Великобритания Эммануэль Макрон Королевская семья Британии Франция

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