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«За последние полтора-два года преследование соотечественников по принципу гражданства, языка и национальности в странах Евросоюза стало системным. Нарушаются ключевые права русских», - отметила она.

Дипломат напомнила, что в прибалтийских и других странах Евросоюза приняли законы, ограничивающие право россиян на получение виз, вида на жительство и покупку недвижимости.

Также в Финляндии наблюдаются случаи травли русскоязычного населения на фоне масштабной русофобской кампании, развернутой финскими СМИ. Власти страны хотят вытеснить русскоязычное образование, закрыв «финско-русские классы» в приграничных.

ЕС и ОБСЕ предпочитают не замечать нарушений прав россиян и русскоязычных в Прибалтике, Финляндии, Польше и других странах Запада, добавила Захарова.

Ранее стало известно, что власти Латвии планируют депортировать порядка 800 российских пенсионеров , которые жили в стране по ВНЖ.

Международные правовые институты деградировали, а дискриминация всего, что связано с Россией, стала для Европы нормой. Об этом «Известиям» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.