25 августа 2024, 08:10

Захарова обратилась к западным НПО после ареста Дурова

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Ряд иностранных НПО в 2018 году требовали от российского руководства «прекратить создавать препоны» в работе мессенджера Telegram. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она задалась вопросом, будут ли иностранные организации в этот раз обращаться к властям. Дипломат напомнила, что в 2018 году НПО просили защитить Telegram такие структуры как ООН, Совет Европы, ОБСЕ. Также они просили повлиять на ситуацию руководство США и Евросоюза.

Захарова уточнила, что так действовали Human Rights Watch, Amnesty International, Репортеры без границ», «Комитет по защите журналистов» и другие НПО.

Ранее основателя Telegram Павла Дурова арестовали во Франции. Предприниматель прилетел в страну на частном самолете вместе с телохранителем и помощницей. Телеканал TF1 сообщил, что Дурова обвиняют в отказе сотрудничать со следствием. По информации издания, он автоматически стал соучастником незаконного оборота наркотиков и других преступлений.

Мария Захарова Telegram МИД РФ Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции
25 августа 2024, 08:36
Стало известно о «плане действий» Telegram на случай ареста Дурова
РИА «Новости»
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Несколько изданий выпустили публикации о том, что у сотрудников Telegram был план действий на случай, если основателя мессенджера арестуют. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, схему действий утвердил сам Дуров. В издании добавили, что в прессе также появлялась информация о «правой руке» основателя мессенджера - Дмитрии Буткине. Telegram-канал уточнил, что раньше этот человек нигде не упоминался и вряд ли он существует на самом деле.

Авторы издания предположили, что сообщения о «Дмитрии Буткине» и плане Дурова появились после шуточных постов о ЧВК «Вагнер» и ее основателе Евгении Пригожине, «правой рукой» которого был Дмитрий Уткин.

В Telegram-канале подчеркнули, что во многих источниках публикации о «плане действий» и Дмитрии Буткине уже удалили.

Дурова арестовали в аэропорту Ле Бурже в пригороде Парижа. Предприниматель отправился во Францию из Азербайджана на частном самолете вместе с телохранителем и помощником.

Telegram Аресты Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции
25 августа 2024, 07:26
Азербайджан запретит въезд в страну проголосовавшим в ПАСЕ против делегации
Unsplash
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Лиц, проголосовавших против азербайджанской делегации в ПАСЕ, не будут впускать в страну. Об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, сообщили на сайте ведомства.

Он прокомментировал слова депутата парламента ФРГ Франка Шваба, который выступил с критикой азербайджанских властей. Гаджизаде напомнил, что имя немецкого политика неоднократно всплывало в ряде случаев коррупции и темных деловых связей. Он добавил, что Шваб «является предвзятым, лживым и двуличным» парламентарием.

Гаджизаде также осудил немецкого депутата за предвзятое отношение к успехам Азербайджана, который стал одной из ведущих стран по показателям политической стабильности.

Ранее азербайджанское руководство подало заявку на вступление в БРИКС. Глава государства подтвердил готовность страны укреплять сотрудничество с объединением. Российский лидер Владимир Путин поддержал стремление Азербайджана войти в состав организации.

ПАСЕ МИД РФ Азербайджан
25 августа 2024, 05:47
Екатерина Мизулина раскрыла, кто стоит за арестом Дурова
РИА «Новости»
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Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции — это продолжение санкционной политики Америки. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции - это продолжение санкционной политики Америки. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Из-за ареста предпринимателя стоимость криптовалюты Toncoin, связанная с блокчейн-проектом TON Дурова, упала более чем на 10%.

«Очевидно, что задержание - это удар по TON, в которую инвестировали представители крупного российского бизнеса. То есть отчасти продолжение санкционной политики США», - написала она.

По мнению Мизулиной Франция является лишь дропом Америки. Законы в отношении социальных сетей и данных в ЕС и Штатах - очень жесткие.

«Только вот непонятно, почему с такими законами и по тем же основаниям Цукерберг до сих по не за решеткой, а платформа с российскими корнями - под ударом», - заявила глава Лиги безопасного интернета.

Павла Дурова задержали аэропорту Ле-Бурже. Туда он прилетел на частном самолете из Азербайджана. Причиной ареста стал отказ программиста сотрудничать с французскими силовиками, что автоматически сделало предпринимателя соучастником ряда преступлений.

В сети вспомнили, как основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский шесть лет назад призвал Дурова вернуться в Россию. Политик заявил, что программиста «не принимает чужая земля».

США Задержания Интернет Законы Криптовалюты Telegram Россия Аресты Франция Павел Дуров Екатерина Мизулина Павла Дурова арестовали во Франции
25 августа 2024, 04:35
ВКС РФ уничтожили три места базирования боевиков в Сирии
flickr.com
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ВКС РФ ликвидировала три места базирования боевиков в пустыне Белая в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Олег Игнасюк на брифинге.

«Ударами ВКС России уничтожены три места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах сирийской пустыни Белая», - сообщил он.

По словам Игнасюка, за судки в идлибской зоне деэскалации не зафиксировали обстрелов позиций правительственных войск Сирии со стороны террористических группировок.

Ранее в Сирии истребитель-бомбардировщик F/А-18 проамериканской «коалиции» сблизился на опасное расстояние с Ан-30 ВКС России. В этот момент российский аппарат совершал плановый полет. Опасное сближение случилось над районом Эт-Танф провинции Хомс на высоте 6700 метров. Как отметил Олег Игнасюк, экипаж России продемонстрировал высокий профессионализм и оперативно предотвратил столкновение.

Сирия Россия Боевики

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